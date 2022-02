Definen fechas y horarios para choque entre León y Seattle Sounders

León, Guanajuato.-.- León y Seattle Sounders tienen listos sus días y horarios para la serie de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El choque de ida se jugará el próximo martes 8 de marzo a las 9 de la noche en el Lumen Field, casa del equipo de la Major League Soccer, mientras que la vuelta quedó pactada para el martes 15 de marzo desde las 20:15 horas en el Estadio Nou Camp.

Cabe destacar que el criterio del gol de visitante prevalece en esta ronda, por lo que los esmeraldas apostarán a sacar una buena ventaja en suelo estadounidense, que les permita manejar de manera más cómoda las acciones en la “guarida”; además, de cara a una hipotética semifinal, el desempeño en esta llave será fundamental para determinar la localía en la antesala del emparejamiento por el título. Hay que recordar que del mismo lado de la gráfica, New York City FC se verá las caras con el Comunicaciones de Guatemala, siendo los chapines quienes cierren la eliminatoria en su campo.

León y Seattle ya se conocen, el año pasado disputaron la final de la Leagues Cup en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, siendo el equipo mexicano quien se alzó con los máximos honores por marcador de 3 a 2.

Los felinos han roto su maldición en la Concachampions y es que después de dos intentos fallidos por fin libraron la primera fase, sin embargo, ahora toca saldar cuentas con la MLS ya que en ese par de fracasos de 2020 y 2021 fueron superados por dos rivales del balompié norteamericano, Los Ángeles FC y Toronto FC, respectivamente.

“EL PATRULLERO” AL ONCE IDEAL

Tras marcar dos de los tres tantos con los que León eliminó al Guastatoya, Elías Hernández fue designado al Once Ideal de los duelos de vuelta de los octavos de final de la máxima competición de clubes de la región junto a Kevin Moscoso (Comunicaciones), Juan Escobar (Cruz Azul), Maxime Chanot (New York City FC), Arturo Ortiz (Pumas), José Contreras (Comunicaciones), Cristian Roldán (Seattle Sounders), Ismael Kone (CF Montréal), Talles Magno (New York City FC), Romell Quioto (CF Montréal) e Ignacio Dinenno (Pumas).

