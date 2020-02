"Cualquiera puede ser campeón de Los Soles": Brigadier García

León, Guanajuato.- Irapuato La Ortiga está haciendo realidad el sueño de ser de los mejores equipos en el Torneo de Los Soles, así lo reconoce el guardameta Brigadier García, portero de esta escuadra quien además advierte que están listos para pelear el boleto a la gran final.

Para el cancerbero irapuatense, el sueño de ser campeones puede ser real, con el boleto a la semifinal señala que jugarán a muerte ante el rival que se les cruce en el camino.

“Es el sueño que todos teníamos desde que metimos el equipo al Torneo de Los Soles, la idea y a meta desde el inicio ha sido ser campeones, la verdad que vamos muy bien, no pensamos en otra cosa que no sea ser campeones, ahora quedan equipos muy buenos, no será sencillo, pero junto podemos contra quien sea”, comentó el portero.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes ‘Kaiser’ Valtierra alista los puños para defender su título latino

Con el triunfo 5-0 en la ida y 5-2 en la vuelta sobre San Diego de Alejandría, La Ortiga dio muestra de su poder ofensivo, cualidad que deberán explotar en la antesala de la final, otra virtud a favor de los freseros es que son invictos en el campo La Ortiga.

“En esta fase ya no se pude descartar a ningún equipo, todos son muy buenos, y todos tienen fortalezas y merecidas cartas para ser campeones, pero algo que no debemos desperdiciar es jugar en casa, allá somos invictos y ahora más que nunca hay que demostrar esa condición de no caer en casa”, agregó Brigadier García.

Irapuato La Ortiga superó la fase de grupos como segundo lugar del Grupo V en octavos de final despachó a Unión de San Antonio, su última victima jalisciense fuer San Diego de Alejandría, con estos dos sinodales los freseros demostraron su valía ya que eliminaron a las dos mejores ofensivas del certamen.

La edición XXXIX del Torneo de Los Soles será para Guanajuato ya que los cuatro semifinalistas son escuadras de esta entidad, los supervivientes son Atlético San Miguel, San Miguelense, Transportes Salamanca e Irapuato La Ortiga.