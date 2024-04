Corredor leonés es el mejor mexicano en la Maratón de Boston

León, Guanajuato.- Hazaña en la 128.ª edición de la Maratón de Boston, el mejor mexicano en esta prueba fue Víctor Daniel Gómez Mejía, corredor leonés que firmó la hazaña en su primera participación en uno de los Grandes Maratones. El fondista del Team Villanueva se codeó con corredores de élite y alcanzó la meta en 2 horas con 22 minutos y 10 segundos.

Sin mayores objetivos más que bajar su marca personal a 2 horas con 20 minutos, el fondista leonés dominó un exigente circuito en el que aplicó la estrategia para no desgastarse o tronarse antes de cruzar la meta, Gómez Mejía sacrificó su objetivo de bajar su marca personal, pero selló la hazaña en Boston como el mejor mexicano en la prueba al concluir con el puesto 35 de más de 25 mil participantes.

Fotos: Cortesía / Daniel Gómez

“Fue una locura, desde el kilómetro 14 me fui siguiendo a la moto guía, no podía creer que estaba corriendo un Majors. Fue la primera vez que corrí Boston y me sentí muy bien, era un objetivo que había trabajado mucho y sin buscarlo me dicen que fui el mejor mexicano, es algo que no tenía previsto y se dio, pero es un logro que se dio en equipo, gracias a mis compañeros a mi entrenador (Federico Villanueva)”, resaltó Daniel Gómez en charla para Noticias Vespertinas.

“A lo largo de la ruta me sentí muy bien, pero ya en los últimos kilómetros sentí que podía llegar a una lesión y decidí bajar la intensidad, dejé el objetivo de mi marca personal para disfrutar la parte final de la prueba”, agregó Dani.

La hazaña del corredor guanajuatense de 30 años se hace mayúscula tras confirmarse como el mejor representante latinoamericano, el ecuatoriano Jami Segundo cerró en la posición 49 tras cronometrar 2:24:34.

Con cuatro de formación con el Team Villanueva subrayó de la prueba en Estados Unidos: “Este fue mi debut en los Marathon Majors que son los más importantes a nivel mundial y se dio como un sueño, esta experiencia me hace replantear mis objetivos como corredor, sé que puedo mejorar, me siento con la confianza de lograr mucho más.”

Fotos: Cortesía / Daniel Gómez

Con cuatro años de formación, Dani Gómez no corrió solo en Boston, también corrió junto a sus compañeros de equipo José Hernández Espinosa, que hizo 2:41.27, y Stephanie Valdivia Enríquez, cuya marca fue de 3:10.36. Otro integrante fue Carlos Spallanzani, pero una lesión le impidió participar, por lo que apoyó como director técnico, designado por el entrenador Federico Villanueva.

En lo que respecta a la prueba, África dominó el evento, el etíope Sisay Lemma se coronó en la rama varonil con 2:06:17 y la keniata, Hellen Obiri hizo lo propio en la femenil con 2:22:37.