Confía Ariel Holan en encontrar pronto la mejor versión del León

Ariel Holan no hace dramas, se le escapó el Campeón de Campeones, pero reconoció que cuenta con un plantel que puede dar mucho de qué hablar con el correr de las semanas.

“Tenemos un equipo que tiene muchas características, variantes y alternativas, no quiero poner ninguna excusa, debemos seguir creciendo, pero más allá del resultado que nos duele no conseguir esta copa, también creo que el futuro es alentador, hay cosas que hicimos bien, nos habíamos propuesto que debíamos defender bien la pelota parada, de igual manera nos propusimos mejorar la calidad de la posesión, no quedar mal parados en contragolpe, pero hay que seguir creciendo y ver alternativas a medida de que vayamos viendo nuestro proceso de entrenamiento”, manifestó el estratega de La Fiera.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Fracasa León en su intento de ser el Campeón de Campeones

El choque ante Cruz Azul resultó “equilibrado, donde por ahí nosotros tuvimos mayor supremacía de la posesión del balón, tuvimos situaciones para abrir el marcador que no se concretaron, también hubo pérdidas que provocaron que nos contragolpearan, pero en el balance fue un duelo equilibrado, aunque en un par de jugadas acertadas de Rodríguez se desniveló el juego, luego nos acercamos y si el partido duraba un poco más estábamos muy cerca de empatarlo”.

Y pese a que León llegó a mostrar ciertos pasajes de buen futbol y solidez entre líneas, el nuevo “domador” dejó en claro que satisfecho no puede estar, más aún cuando faltan detalles que trabajar a pocos días de que se ponga en marcha el Apertura 2021.

“Satisfecho se va uno cuando se consigue el objetivo y nosotros queríamos conseguir esta copa, sabíamos que era una parada difícil, pero había la ilusión de festejar, dicho esto creo que de cara al futuro y puntualizo de nuevo que tenemos grandes recursos humanos, pero hay que crecer mucho como equipo, la solides y el equilibrio tienen que ser las características centrales sin dejar de ser ofensivos y firmes en defensa”, concluyó el argentino.