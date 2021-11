Colombatto quiere pagar deuda en casa y ganar boleto directo a liguilla

Siendo anfitrión en la última fecha de fase regular, Club León quiere el triunfo sobre Necaxa para afianzar el pase directo a liguilla y como plus saldar la deuda por falta de triunfos en casa, así lo vislumbra Santiago Colombatto.

Ubicado en zona de clasificación directa a liguilla, La Fiera no quiere perder su preciada posición y para ello la victoria ante los hidrocálidos es obligación, aunque no será rival sencillo ya que también necesita sumar unidades que le permitan amarrar el repechaje.

“Será un partido muy duro, ellos necesitan puntos para poder entrar a la liguilla, y nosotros necesitamos puntos para poder estar entre los cuatro primeros, espero que todo salga bien para nosotros y poder meternos entre los cuatro será importante para nosotros”, resaltó Santiago Colombatto.

Otra encomienda que tiene el cuadro zapatero es volver a ganar en casa ya que arrastran una racha de cinco partidos sin sumar tres puntos en propio campo, carga que se ha vuelto una deuda que tiene el equipo ante sus aficionados.

“Es una deuda que tenemos, hace cinco partidos que no logramos el triunfo acá con nuestra gente, es algo que también ellos se merecen y algo que nosotros estamos trabajando para poderles dar un triunfo y meternos entre los tres primeros de este campeonato”, reconoció el jugador argentino.

La última celebración en el Estadio Nou Campo se dio en la fecha 4 con balanza a favor de 4-0 sobre Mazatlán, luego vinieron empates de 1-1 ante Santos y Club América, en las jornadas seis y ocho, respectivamente. Para la novena semana cayeron por la mínima con FC Juárez, en la 12 quedaron en ceros ante Atlético de San Luis y para jornada 14 cayeron 1-2 ante Pumas.

Arbitraje

Pese verse envueltos en partidos donde el arbitraje ha dejado mucho que desear o sea tornado polémico, Colombatto descartó que sea tema que afecte a la escuadra verdiblanca.

“No me gusta hablar de los árbitros, tienen sus errores como nosotros dentro del campo de juego pero creo que tienen una ayuda extra que es el VAR y a veces no se utiliza de la manera que se tendría que utilizar, no solamente con nosotros, sino en otros partidos. Son cosas que nos han pasado a lo largo de este campeonato, pero no es un factor a tener en cuenta, así que está todo bien”, subrayó el atacante cordobés.

Finalmente destacó que ha mejorado su desempeño en cuanto a la pelea del balón ya que con cuatro tarjetas amarillas acumuladas busca evitar una nueva amonestación que podría dejarlo fuera en partidos de fase final, situación afectaría a Club León que perdería a un titular habitual.

