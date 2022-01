Club Daniel Vargas, una familia que suma logros en el running

Dos veces maratonista en Juegos Olímpicos e inmortalizado en la élite del atletismo mexicano, Daniel Vargas ahora se desempeña como mentor de un club, su esfuerzo ha dado frutos ya que sus atletas ahora dan zancadas en pruebas nacionales e internacionales.

El Run Club Daniel Vargas nació en 2021 tras la reactivación de eventos y recintos deportivos, tras casi un año de pandemia, el corredor leonés inició una cruzada por la salud, esto mediante la creación de un grupo de atletismo para fomentar hábitos de vida saludables y la activación física por medio de la iniciación en atletismo.

“Estamos por cumplir un año, ha sido una bendición porque este club poco a poco ha crecido, tenemos nueva gente que busca iniciarse en el atletismo por salud o para competir, algunos llegaron con algunos fundamentos básicos, pero aquí iniciamos de ceros, correr es un deporte muy bonito y mi experiencia es lo que quiero compartir”, resaltó Daniel Vargas en charla exclusiva para El Sol de León.

Deportes Yesica Hernández y Ángel Camacho encabezan a ganadores del Premio Municipal del Deporte 2021

Con poco más de 30 integrantes, la nueva ‘pandilla de la pista’ que encabeza Vargas Sánchez tiene abiertas sus puertas a quien deseé mejorar su técnica o aprender desde lo más básico del atletismo, cualquiera es bienvenido.

“Esto es una familia, todos aprendemos juntos, yo todos los conocimientos que he ido aprendiendo como corredor de élite, no hay mejor herramienta que la propia experiencia, también me sigo asesorando, sigo aprendiendo para enseñarles lo mejor y desarrollarlos como atletas, no todos van a competir, pero la mayor recompensa es vencer tus propios límites y correr por gusto, aquí corremos juntos”, agregó el fondista leonés.

Este grupo, además de crecer en número de integrantes ha elevado su rendimiento deportivo, los que en 2021 se iniciaron ahora apuntan para participar en pruebas a nivel nacional e internacional.

“Tenemos en puerta el Medio Maratón BJX en abril, también están programado cinco personas para el Maratón Lala el 6 de marzo, también está Luis Dorantes que va al Maratón de Los Ángeles y luego se brinca a Berlín, eso es algo de la agenda que tenemos, los más nuevos tenemos probarlos en carreras locales”, subrayó el ganador de La Maratón León Independencia 2010.

Otro logro del Run Club Daniel Vargas es el rebasar fronteras, entre sus miembros hay algunos que radican en otras entidades de México o en Estados Unidos, sin considerar la distancia son entrenados y tienen seguimiento especial.

“Al que me llena de satisfacción y orgullo es tener compañeros a distancia, que están en Estados Unidos, tengo a Víctor Solano en Milwaukee con él logramos que compitiera en uno de los maratones más emblemáticos que es Boston, también está Rafael Romero en Sarasota (California), en Boston tengo a Alberto Machuca, también está Héctor Ortega, ellos son personas muy dedicadas, apasionadas por el running y con ellos trabajamos a distancia.”, agregó Vargas Sánchez.

Sueños

Fijando la mira en carreras locales o de otras entidades como la Maratón de Aguascalientes, Daniel Vargas tiene un sueño especial para su club “Mi sueño correr un Maratón, pero disfrutarlo con mis muchachos, eso lo tengo en mente, siempre corrí en alto nivel, ahora quiero disfrutarlos con mi grupo, sería genial”.

Como vivo ejemplo de éxito y crecimiento en el Run Club Daniel Vargas, Luis Dorante revivió su afición por el running a tal grado que planea correr en los eventos más importantes del orbe.

“No compito con nadie, es meramente personal, disfruto correr, gracias a Daniel (Vargas) he mejorado muchísimo, el año pasado corrí la Maratón de Chicago y de ahí se me metió en la cabeza correr los seis Majors que son los Maratones más importantes del mundo, antes de cumplir 60 años quiero lograrlo, este año iré a Berlín”.

Junto al de Chicago y Berlín, los otros cuatro Marathon Majors o Grandes Maratones son Tokio, Londres y Nueva York, para futuras ediciones se prevé la asistencia de más integrantes del Run Club Daniel Vargas. Por su parte, el propio fondista que da nombre a este grupo descarta dejar en el corto plato su papel como corredor de alto rendimiento.