Celebridades del deporte inspiran a mujeres con foro virtual

León, Guanajuato.- La lucha por la equidad y la integración femenina también se da en el ámbito deportivo, es por ello que para conmemorar el 8 de Marzo, COMUDE León llevó a cabo su Foro Internacional Virtual de la Mujer y Deporte en el que participaron deportistas que han hecho historia en disciplinas como el boxeo, judo y atletismo.

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer se realizó este foro virtual cuyas ponentes fueron atletas femeninas que desde múltiples disciplinas hicieron frente y han superado obstáculos y prejuicios para abrirse camino en su trayectoria deportiva. El programa se integró por cinco ponencias.

Quien abrió el telón fue Fabiola Ramírez, medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y multimedallista internacional. La aguascalentense señaló que el deporte le permitió superar su padecimiento de artrogriposis múltiple congénita y gracias al apoyo de su familia pudo iniciarse en la paranatación, disciplina que la ha proyectado como una de las mejores a nivel mundial.

Otra ponente fue Vanessa Zambotti, especialista en judo quien relató que sus mayores rivales en el tatami fueron los prejuicios al formarse en una disciplina de contacto.

“El judo sirve para empoderarte como cualquier deporte que practiques, el entrenar y competir contracorriente. Es importante que se fomente la igualdad de género, que se fomente la participación de las mujeres”, resaltó la Zambotti, quien participó en cuatro Juegos Olímpicos.

Otras participantes fueron la colombiana Daniela Hernández, consultora de la UNESCO y del Consejo Iberoamericano del Deporte. También la excampeona mundial de boxeo “Jackie” Nava.

“Me tocó esa etapa en que iniciaba el boxeo femenil, me señalaban como mujer, te van dando otra etiqueta y te dicen que debes estar en la casa, pero cuando son más grandes tus sueños que tus miedos se dan los logros. Me da mucho gusto haber sido parte de esto, ahora vemos peleas de mujeres estelares. A las mujeres que vienen les digo que no se echen para atrás”, exaltó la “Princesa Azteca”.

Quien se encargó de dar cierre al foro fue la corredora estadounidense Kathrine Switzer quien hizo historia en la 71 Maratón de Boston al ser la primera mujer en correr dicha prueba: “Mi sueño se convirtió en demostrar que podía correr 26 millas, 385 yardas. Me di cuenta de que esto era muy importante y esto iba a cambiar mi vida y el deporte femenino”, comentó la corredora.