Cartel de valientes mexicanos cerrará el serial taurino de León

León, Guanajuato.- Tres mexicanos, dos de a pie y uno a caballo, se encargarán de dar cerrojazo a la Feria Taurina León 2023, esto el próximo sábado en el coso La Luz.

Y si alguien sabe de envalentonarse dentro del ruedo y rendirle tributo a la fiesta brava esos son sin duda el tlaxcalteca Uriel Moreno “El Zapata”, el aguascalentense Arturo Macías “El Cejas” y el rejoneador capitalino Emiliano Gamero, quienes se encuentran listos y dispuestos para jugarse un encierro de seis bureles de la ganadería de Rancho Seco.

Previo a escuchar “parches y metales” en la plaza de la capital cuerera, esta tercia compartió sus momentos más difíciles, pero que los forjaron al calor del toro, la sangre y la arena, para ser considerados hoy en día figuras estelares de la tauromaquia nacional.

Moreno recordó aquella cornada en Puebla con trayectoria de 20 centímetros y que muy cerca estuvo de costarle no solo la carrera como matador, sino incluso la vida misma.

“Fue un momento que jamás olvidaré, veo imágenes y me sigo preguntando como es que sigo aquí. Una cornada donde yo en posición fetal para intentar tapar la hemorragia, pues me doy cuenta que no, que son los intestinos los que tenía casi expuestos y fue mucho tiempo de recuperación. La verdad que mi familia y el amor de ellos fue lo que me hizo reconfortarme y salir adelante y hoy estoy aquí, feliz de seguir en el gusto de la gente, ya a 26 años de la alternativa y me preguntan que si veo cerca el retiro, yo les digo que no, aún tengo deseos de estar frente al toro jugándome la vida”, contó el apadrinado por el maestro Eloy Cavazos y quien está cerca de cumplir los mil festejos.

Por su parte, Macías todavía tiene secuelas de ese incidente en Las Ventas, en el cual el toro lo prendió por el nervio ciático y le partió el peroné, sin embargo, relató que “a mi me cambia la vida a raíz de la muerte de mi padre, que jamás fue torero, pero trabajaba como juez de plaza y fallece en un accidente yendo hacia una corrida. En ese momento me vino un rechazo a la fiesta, pero de 13-14 años, en una tardeada de la escuela echan una becerra en un cortijo y ahí todo me volvió a hacer clic”.

Asimismo, Gamero también aprendió a sufrir, especialmente fuera de los ruedos ya que “la temporada pasada fue muy difícil, pido una disculpa a toda la afición, yo me veía en el espejo y no era yo, no estaba bien mentalmente, fueron situaciones personales, lo del Covid, yo vivo al día, no soy el junior que le dan caballos y lo tiene todo, me gritaban Gamero eres un cabrón, pero los cabrones tenemos sentimientos y ahora vengo renovado”.

El Evento

Sexta Corrida

Feria Taurina León 2023

Fecha: 25 de Febrero

Hora: 17:00

Lugar: Plaza de Toros La Luz

Cartel: Emiliano Gamero

Uriel Moreno “El Zapata”

Arturo Macías “El Cejas”

Toros: 6 Rancho Seco 6