Cala a Nico Larcamón la eliminación en Leagues Cup

León, Guanajuato.- Para Nicolas Larcamón la derrota y eliminación en Leagues Cup tiene su causa en las propias desatenciones de su equipo que perdió claridad y tenencia de balón, careció de contundencia y para la segunda mitad no se tuvo buen desempeño. Además, dejó entrever que a su perspectiva el torneo está orientado para el dominio de las franquicias de la MLS.

“La clave en el desarrollo del partido estuvo en la tenencia de pelota, nosotros en el primer tiempo fuimos claros dominadores, manejamos la pelota con mucha fluidez, ellos (Real Salt Lake) no encontraban cómo neutralizar nuestros avances. En el segundo tiempo se invirtió un poco ese desarrollo. La diferencia estuvo en que nosotros en el primer tiempo solamente pudimos marcar un gol y ellos aprovecharon muy bien en golpearnos de una manera muy certera”, comentó Nico Larcamón.

Además de los retos en la cancha, Club León hizo frente a problemas en logística como el retraso de vuelos en Vancouver, entrenamientos limitados y el aplazamiento del partido en Utah, situaciones que junto al hecho de jugar en casa de los rivales decanta de cierta manera el certamen a favor de los representantes de la MLS.

“Yo creo que es una competencia que está planteada en beneficio a los equipos de la MLS, juegan en su cancha, en su ambiente. Leí en estos últimos días demasiada saña a toda la producción de los equipos mexicanos en esta competencia. Sinceramente me encantaría que hubiera un segundo partido allá en León, me gustaría ver cuál es el desarrollo. Lastimosamente la competencia está planeada de esta manera”, expuso tajante el timonel verdiblanco.

Otra arista que evidenció la eliminación fue la falta de un elemento más: “Ha habido salidas importantes. Estamos todos claros, no es que urge (un refuerzo a partir de ahora), es necesario un refuerzo, pero con todo lo que engloba esa palabra, no solamente rellenar, en ese plano estamos trabajando para que cuando se resuelva sea una pieza protagonista y no quizás algo de sumar por sumar”.

Sobre el regreso al país, reconoció que tomará los siguientes días para alistar a su equipo y pelear de la mejor manera en la Liga MX, el objetivo está en pelear la fase final, además tiene para diciembre la disputa del Mundial de Clubes.