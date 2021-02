Cae Muñoz ante Deluca y se firma retiro del ‘Matador’

León, Guanajuato; 08 de enero del 2021.- En cuanto sonó el campanazo, el peleador nacido en Boston tomó la iniciativa en el ataque, ‘The Bazooka’ hizo honor a su apoya ya que mantuvo a raya al leonés con golpes rectos para luego combinar con jabs.

Pese a intentar contrarrestar a su rival con golpes curvos Michie Muñoz se vio superado, e incluso resbaló sobre la lona, de igual forma presentó inflamación en el pómulo izquierdo como consecuencia de los mazazos del estadounidense.

Al segundo capítulo, Deluca salió con la mecha encendida y asestó varios upper sobre El ‘Matador’ Muñoz que se vio más lento en sus desplantes, ese daño hizo sangrar de las fosas nasales al guanajuatense por lo que fue evaluado por el referee quien siguió la pelea por petición del leonés.

Apenas unos segundos después Michie Muñoz volvió a caer, al levantarse hizo gesto de molestia en la rodilla izquierda por lo que el combate se dio por terminado y el ganador fue Mark Deluca.

SE ACABÓ

Aunque según los propios planes de Muñoz era disputar por lo menos otras dos peleas en 2021, el pugilista reconoció para El Sol de León que no habrá más presentaciones para él.

“Yo creo que esta semana anuncio mi retiro, el cuerpo ya no reacciona igual las lesiones no me dejaron pelear bien, otra vez la rodilla no me dejó, es la tercera ocasión que siento molestias y no te deja bailar, ni mover en el ring”, comentó Muñoz.

“Son rivales que son muy fuertes, muy hábiles, no hubo chancita de demostrar garra, de dar lo mejor de uno. Ya son los años, en dos semanas cumplo cuarenta, siempre estaré agradecido con la gente que me apoyó por tantos años”, agregó el ‘Matador’ leonés.

Es así como se acerca el punto final para la carrera boxística de Muñoz Zavala, fueron quince años los que repartió puñetazos en peleas celebradas en México, Estados Unidos, Jaima y Polonia.