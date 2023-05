Bravos van por el desquite en “La Fortaleza” ante los Guerreros

León, Guanajuato.- Una vez cortada esa racha de nueve derrotas en fila, los Bravos de León buscarán saldar cuentas pendientes frente a los Guerreros de Oaxaca, quienes hace unos cuantos días les propinaron senda barrida en el Templo Bélico.

Y es que fue precisamente en la Verde Antequera donde inició el slump que actualmente tiene a la tropa cuerera no solo en el fondo del standing de la Zona Sur, sino que también con el peor récord de toda la Liga Mexicana de Beisbol, 10 ganados y 23 perdidos, sin embargo, la benevolencia de su pelotón le puede permitir hilar unos cuantos buenos resultados y volver a la pelea por meterse a la zona de playoffs; de hecho, solo tres equipos de la clasificación sureña están jugando por arriba del .500, se trata de los Olmecas de Tabasco (22-11), Diablos Rojos del México (18-12) y Pericos de Puebla (15-14).

Por lo pronto, los Bravos ya hicieron lo más complejo que era devolverse a la ruta correcta y en adelante la misión deberá ser empezar a sacar duelos, sobre todo en casa, donde tienen sus únicas dos confrontaciones exitosas de la campaña, estas contra El Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo, aunque aún así, su saldo en el Estadio Domingo Santana es realmente pobre con cinco triunfos y el doble de tropiezos.

La novena del Bajío, en especial su manager Orlando Merced, ya no se puede dar el lujo de volver a caer en semejante bache y es que su puesto se mantiene en análisis por parte de la gerencia, recordando que no hace mucho tiempo vino en relevo de Luis Mauricio Suárez, a quien tampoco se le dieron las cosas en las primeras series. El timonel dominicano luce obligado a mover con pinzas a sus dirigidos y a plantear la estrategia idónea que le permita a su escuadra comenzar a amenazar a los Piratas de Campeche y a los Tigres, cuya ventaja no es mayor a los dos juegos.

Asimismo, resultará vital que los principales bates comiencen a funcionar y es que elementos como Niko Vásquez, Justin Byrd y Alejandro Mejía, se han mantenido muy silenciados; incluso, en el caso del quisqueyano Mejía, apenas y pudo conectar su primer bambinazo con la camisola leonesa, siendo ese pelotero que ha llegado para asumir el rol de jonronero luego de la decepción que resultó ser la segunda etapa de Xavier Batista.

Para esta serie que se disputará de martes a jueves a las 19:30 horas en “La Fortaleza”, la rotación de los dueños del terreno tendrá a Thomas Dorminy (0-0, 0.00 ERA), Alejandro Chávez (0-3, 7.11 ERA) y Lázaro Blanco (0-2, 6.07 ERA)

