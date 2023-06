Bravos buscarán no salir “picoteados” del nido de los Pericos

León, Guanajuato.- Los Bravos de León tenían la ilusión de empezar a recuperar en casa parte del terreno perdido, sin embargo, resultó todo lo contrario al solo sacar un juego de seis posibles, por lo que de esta manera, han vuelto al fondo del standing de la Zona Sur en la Liga Mexicana de Beisbol.

La novena cuerera fue barrida por los Guerreros de Oaxaca y ante El Águila de Veracruz apenas pudo rescatar el primero de la confrontación, por lo que ahora, de vuelta en la carretera, tendrá una misión por demás complicada frente a los Pericos de Puebla, rival que marcha en tercer puesto del pelotón y que durante la campaña sólo ha perdido cinco encuentros en el Estadio Hermanos Serdán.

Los manejados por Rafael Rijo encararán su última serie previo a la pausa por el Juego de Estrellas, esto significa que yendo partido a partido para buscar salir del slump, Bravos se planteará no arribar a la mitad del calendario como colero de la región sureña. En esa batalla nada honorable por no ser el último lugar, el conjunto leonés con saldo de 13 ganados y 32 tropiezos está a solo un duelo de los Piratas de Campeche.

Y fuera de esa lucha por escapar del sótano, la realidad es que pensar en playoffs luce complejo, aunque matemáticamente las combinaciones todavía dan. Las diferencias son abrumadoras ya que el equipo guanajuatense está a 18 juegos del líder que es Olmecas de Tabasco, a seis y medio del séptimo lugar Tigres de Quintana Roo y a siete de la tribu bélica que, de momento, tiene el sexto y último de los boletos a la postemporada.

Hay que señalar que los Bravos también son el peor cuadro del circuito, el único que se encuentra jugando por debajo de .300, estadística que evidencia el año de pesadilla que está viviendo la organización que, por cierto, ha visto desfilar a tres managers en lo que va de la competencia, iniciando con Luis Mauricio Suárez, siguiendo con el dominicano Orlando Merced y en estos momentos teniendo a Rijo en los controles.

Será la primera ocasión en el año que Bravos y Pericos se vean las caras en el campo, no así a nivel oficina, ya que de los poblanos arribó a tierras zapateras hace unas semanas el quisqueyano Alex Mejía, de primeros turnos realmente malos con la franela leonesa, pero ahora viene encendido tras una semana en la que bateó para .391 con cuatro palos de vuelta entera, nueve imparables y 12 producidas.

La Serie

Liga Mexicana de Beisbol

Temporada 2023

Bravos de León Vs. Pericos de Puebla

Fecha: 13 al 15 de Junio

Hora: 19:30

Estadio: Hermanos Serdán