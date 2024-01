Bravas de León inician el sueño llamado Liga Mexicana de Softbol

León, Gto.- Lo que parecía imposible es toda una realidad, la Liga Mexicana de Softbol alista su primera edición, misma en la que León tiene presencia con la novena de Bravas, proyecto que en el diamante será encabezado por la manager Adriana Pérez quien vive el sueño de echar andar a este nuevo equipo.

Deportes Bravas vencen a las Diablas Rojas en su primer duelo de preparación

"Desde que me invitaron a ser parte me he sentido en un sueño que día a día se hace realidad. Es un sueño ser la primera mánager en la historia de Bravas y a la vez implica una gran responsabilidad, busco que los primeros pasos de este equipo dejen una huella en la Liga y en los aficionados", resaltó Adriana Pérez en charla para El Sol de León.

Para la egresada de Texas Tech una de sus ilusiones está en poner a las Bravas en papel de protagonista de la nueva LMS.

"Algo muy interesante de esta nueva liga es el hecho de que todos los equipos iniciamos iguales, en las mismas condiciones, todos vamos en ceros y no hay etiquetas de equipos grandes o de jerarquía. Eso motiva a las muchachas que tienen la intención de luchar por todo y en buscar el primer campeonato", subrayó la dirigente nacida en Chihuahua.

Sobre las fortalezas a explotar en su equipo: "Lo principal será conocer perfectamente a cada jugar, antes de hablar por todo el equipo tengo que conocer a todas sus integrantes; sus fortalezas, sus características como la forma en que batean, cómo toman el bate, las reacciones que tienen en el campo ante la presión o la victoria. Conocer a cada una será clave para sacar el mayor provecho", añadió la manejadora brava.

Sobre el arranque de la LMS, el nuevo representativo de la capital del cuero y calzado disputó la tarde de este jueves un segundo duelo amistoso ante Diablas.

Posteriormente se tienen programados un par de ensayos ante Charras de Jalisco, el primero a darse el próximo 20 de enero en Romita, luego se visitan tierras jaliscienses.

Deportes Bravas de León en cuenta regresiva para reportar a pretemporada

En lo que respecta a la presentación de uniformes, estaría prevista para el próximo lunes 22, con ceremonia pendiente a confirmar horario y sede. Por su parte, el debut cuerero se da ante Charras los días 25 y 26 de enero en el Domingo Santana.