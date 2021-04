Bradley y Armas coinciden; León será un gran desafío para Toronto FC

En el plantel del Toronto FC, nadie mejor que el capitán Michael Bradley y su entrenador Chris Armas, para hablar respecto a lo que significa enfrentar a un club mexicano en la Concachampions, en este caso León.

“Nos mediremos ante un excelente rival, que ha hecho grandes temporadas y que tiene jugadores muy buenos, vienen de hacer un gran partido en su torneo, así que contentos por el reto y será algo divertido jugar con la presencia de la gente en el estadio, de verdad que siempre es un reto jugar en México y buscaremos competir”, señaló Bradley.

El también dos veces mundialista con la selección estadounidense dijo que siempre será grato visitar tierras aztecas, pese a aquel recuerdo de hace tres años cuando la escuadra roja perdió la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Guadalajara.

“Siempre será emocionante venir a jugar a México, los mexicanos aman el futbol, lo viven de una manera muy especial, con mucha pasión, por eso es una gran experiencia, lo otro ya quedó atrás, pero sabemos que cualquier club mexicano siempre será competitivo”.

Asimismo, Bradley manifestó que no hay imposibles y Toronto llega con la ilusión de eliminar al actual campeón de la Liga MX, algo que el LAFC hizo en la edición de 2020.

“Sólo puedo decir que el grupo esta mentalizado en hacer el mejor trabajo, claro que se puede avanzar, para eso hay que ser intensos, el enfoque debe estar, los primeros 90 minutos son importante porque ellos querrán hacernos daño, pero cada día pensamos en ganar, queremos el trofeo y han sido meses largos esperando el momento de estar en el campo, de vivir este gran juego y estamos motivados, queremos ganar”.

”We are very excited to step out in the field and play a really big game, we can't be more excited than that ” -Toronto FC's Michael Bradley#SCCL21 | @TorontoFC pic.twitter.com/2UOYGa73Z6 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 6, 2021

Elogia a Ambriz

Chris Armas, técnico del Toronto FC, alabó el trabajo y los resultados que ha conseguido Nacho Ambriz al frente de La Fiera, por eso sabe que esta eliminatoria deberá encararse como una final adelantada.

“Ellos son jugadores técnicamente muy buenos, les gusta tener la pelota, este es un verdadero desafío para nosotros, defensivamente hay que ser perfectos, muy organizados y compactos. Ambriz es un entrenador muy profesional, analítico y lo admiro, realmente ha hecho de León un equipo fantástico y que no te permite tener errores”.

La expectativa que tiene los rojos en este torneo es “luchar cada momento, avanzar y para eso hemos trabajado, soy claro en lo que pienso, vamos un día a la vez, pero todos nuestros jugadores saben que debemos ser agresivos e inteligentes para superar esta ronda y a un León que tiene calidad, pienso que estamos listos”, añadió Armas.