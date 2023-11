Borja Sánchez se pone alta la vara con Club León

León, Gto. - Para Borja Sánchez no hay otro camino a seguir con Club León más que ir al frente, el español busca afianzarse entre la plantilla titular y para ello se pone la vara alta para seguir mejorando y convencer día a día al estratega Nicolás Larcamón.

Futbol La Fiera rescata un amargo empate en casa frente a los Pumas

Luego de ser titular ante Pumas y completar en la cancha los 90 minutos, el mediocampista ibérico se dijo contento ya que da constancia de haber superado las afecciones físicas que mermaron su actividad.

“Contento por volver, por iniciar de titular, por jugar los 90 minutos, venía trabajando mucho para conseguirlo. Una lesión que me cortó un poco esa progresión, pero bueno, ya con ganas de hacerlo mejor, me siento listo”, resaltó Borja Sánchez.

Ante las expectativas su juego y rendimiento, el canterano del Real Madrid, quien llegó al Bajío procedente del Real Oviedo de España está satisfecho con su nivel futbolístico, el cual adelanta irá creciendo.

"Mi nivel ha estado bien, ha estado a la altura, pero evidentemente quiero dar más de mí porque quiero llegar a un nivel óptimo, coger más confianza, más ritmo y seguir ayudando. Creo que fue una sorpresa completar los 90 minutos, no ha sido fácil, el ritmo de los partidos de aquí, de la liga mexicana, aún sigo en un periodo de adaptación todavía. La verdad que es complicado, los partidos se han vuelto muy de ida y vuelta, los rivales son muy duros, pero bueno, creo que estoy a la altura para ser el primer partido y con ganas de más.", añadió el dorsal número “23” de Club León.

De manera introspectiva, el futbolista de 27 años reconoció que busca más minutos de juego para favorecer su confianza y dinamismo con el balón.

"Creo que según vaya agarrando más minutos y más ritmo y quizás también me ayuda a tener más esa explosividad y esa y esa velocidad que quizás hoy me falte, pero bueno, me siento cómodo (jugando) por dentro y por fuera, donde el míster (Larcamón) me necesite y crea que puedo echar una mano", concluyó el Sánchez Laborde.

La siguiente oportunidad que tiene Borja Sánchez para mostrarte será el próximo viernes cuando se dé la visita verdiblanca a territorio del Club Puebla.

Futbol Choque de auténticas fieras despierta la pasión en el Bajío

En números…

241 minutos ha jugado Borja Sánchez con León

1 juego como titular, contra Pumas

27 años tiene el futbolista español