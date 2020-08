Begines afirma que Las Fieras no sólo dependerán de Lucero Cuevas

Luego de la primera gran actuación de Lucero Cuevas con la playera esmeralda, Everaldo Begines, timonel del León femenil, aseguró que ahora el equipo trabajará para no sólo depender del aporte de la ex goleadora americanista.

“Por el esfuerzo que hizo le tocó meter esos dos goles y claro que hay que felicitarla, pero también tenemos otras delanteras muy buenas, está Sanjuana (Muñoz), Daniela (Calderón) y trabajaremos para que cualquiera de las tres tenga oportunidad de gol, ahora le tocó a Lucero, Daniela tuvo su oportunidad de meterla y no estuvo atenta, así que no debemos esperar a que sólo Lucero sea nuestro referente, hay que tratar de ser un equipo bastante compacto en todas las líneas”, apuntó Begines.

Y pese a la contundente victoria en Tijuana, plaza que Las Fieras visitaban por primera ocasión, el estratega tiene bien detectados ciertos fallos que deberán ser corregidos de cara al siguiente duelo que es frente a Pachuca.

“Trabajamos mucho en tener el balón, por grandes lapsos así fue, aunque también estuvimos distraídos y nos salvamos de no haber recibido gol, en ocasiones nos faltó ser mas agresivos, mas atentos a la hora de marcar, pero ganando se entrena mejor durante toda la semana y se pueden observar esos pequeños errores que hemos cometido”.

Histórica presentación

Por primera vez en siete campañas de la Liga MX Femenil, la escuadra esmeralda terminó la jornada inaugural con los tres puntos en la bolsa.

Hasta antes de la visita a “Xolos” el saldo era de cinco derrotas y un solo empate, este en el debut del Apertura 2019 frente al FC Juárez. Los tropiezos habían sido de 2-1 Vs. Santos (Apertura 2017), 6-1 Vs. Monterrey (Clausura 2018), 1-0 Vs. Chivas (Apertura 2018), 2-0 Vs. Chivas (Clausura 2019) y 3-1 Vs. Pachuca (Clausura 2020).

