Avanza la LBM sin presencia de equipos guanajuatenses

León, Guanajuato; 22 de junio del 2020.- Guanajuato, uno de los estados con mayor tradición futbolística en el país, no ha levantado todavía la mano para hacerse de una de las franquicias fundadoras en la nueva Liga de Balompié Mexicano.

De momento son 10 clubes los registrados: Atlético Ensenada FC, Atlético Veracruz, Club Veracruzano de Futbol Tiburón, Chapulineros de Oaxaca, CD Jaguares Jalisco, Industriales de Naucalpan, Neza FC, Acapulco FC, Halcones de Zapopan y Faisanes de Yucatán.

Pero también hay 15 proyectos más que están en vía de ser certificados, casos de Lobos BUAP, Córdoba FC, Tabasco, Acaxees de Durango, Ángeles SUD FC, Colima, Atlético Jalisco, Capitalinos FC, Ecatepec, Jesús María, Los Cabos, Orizaba, Puerto Vallarta, Real San José y Xalapa.

Pareciera que Guanajuato podría ser una región atractiva para que la LBM entrara con su proyecto, tomando en cuenta que varios de sus municipios han contado a través de los años con futbol profesional, incluso de Primera División, hoy conocida como Liga MX.

Al margen de lo que es León, una institución asentada en la máxima vitrina del futbol mexicano, hay plazas como Irapuato y Celaya que hoy en día sólo tienen representación en divisiones inferiores; de igual forma, Salamanca y San Francisco del Rincón llegaron a tener un paso importante en el circuito de ascenso, aunque por ahora únicamente transitan en la Tercera División y en la Serie “B” de la Liga Premier, respectivamente.

En el caso de Irapuato, que cuenta con una franquicia de Serie “A” y que incluso se ha quedado muy cerca del ascenso, llegó a tener cierto interés por incursionar en la Liga de Balompié Mexicano, aunque de un día para otro la intención se desvaneció.

La LBM, presidida por el ex jugador de Chivas, Tigres y Veracruz, Carlos Salcido, no sólo ha sido una opción para revivir equipos que algún día llegaron a estar en la Liga MX, como Lobos y Neza, también se ha encargado de emplear a ex futbolistas y otras figuras del futbol nacional que han optado por iniciar sus carreras como estrategas o directivos, como por ejemplo Germán Arangio, subcampeón en 1997 con Toros Neza y ahora entrenador de la escuadra mexiquense; Lucas Ayala, quien será timonel del Atlético Veracruzano y hasta el gestor del ascenso y bicampeonato de La Fiera, Gustavo Matosas, recién nombrado presidente deportivo del Tiburón.





Liga de Balompié Mexicano

Los Confirmados…







Equipos

Ciudad Atlético Veracruzano

Veracruz, Veracruz Club Veracruzano de Futbol Tiburón

Veracruz, Veracruz CD Jaguares Jalisco

Zapopan, Jalisco Halcones de Zapopan

Zapopan, Jalisco Neza FC

Nezahualcóyotl, Estado de México Industriales de Naucalpan

Naucalpan, Estado de México Atlético Ensenada FC

Ensenada, Baja California Chapulineros de Oaxaca

San Jerónimo Tlacochahuaya, Oaxaca Acapulco FC

Acapulco, Guerrero Faisanes de Yucatán

Mérida, Yucatán