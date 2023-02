Red Bull presenta el RB19, el auto que correrá Checo Pérez en la Fórmula 1 en 2023

Con los pilotos titulares Sergio Pérez y Max Verstappen como testigos, además del reserva Daniel Ricciardo y el jefe del equipo Chris Horner, Red Bull desveló a su monoplaza que utilizará para la campaña 2023 de la Fórmula 1.

En un acto celebrado en el Classic Car Club de Manhattan, Nueva York, se pudo conocer al RB19 que manejarán “Checo” y “Mad Max” a lo largo de este año en busca de mantener a la escudería con base en Milton Keynes dentro de los primeros lugares.

La ceremonia de presentación, que tuvo un pequeño retraso, fue atractiva entre videos, luces e invitados especiales de Red Bull, sin embargo, las pocas novedades en el bólido dejaron mucho que desear, prácticamente hubo pocos o nulos cambios respecto al auto que se apreció durante el 2022.

El equipo de la bebida energética mantuvo su tradicional color azul marino en la mayor parte del auto y con el espectacular toro rojo con vivos en amarillo en el chasis y en la parte delantera del automóvil, además de que el nombre de Honda, la todavía abastecedora del motor, aparece en los costados al igual que el patrocinador principal Oracle.

Una vez que se subió el telón y se apreció al coche, “Checo” Pérez señaló que el objetivo con el nuevo monoplaza “es para seguir progresando. Ya sabes, su competencia está mejorando. Entonces, tenemos que seguir progresando. Tenemos que ser mejores que el año pasado y eso va a ser muy difícil. Pero como equipo lo estamos dando todo. Sabes, ha sido un invierno muy ocupado para todos nosotros. Así que estamos ansiosos por el comienzo de la temporada”.

Debido a que la presentación que hizo en Estados Unidos, Pérez Mendoza agradeció el apoyo que siempre ha recibido en este país y del crecimiento que ha tenido la afición por la Fórmula 1 en gran parte gracias a las series de Netflix, algo de lo que también se congratuló.

“Sí, no puedo negar que la pasión por el deporte ha crecido mucho. Sabes, como dice Max, creo que ciertamente Netflix ha puesto a la gente, a los fanáticos, un poco más cerca de los pilotos y de los equipos. Están más interesados en lo que pasamos, ya sabes, porque pasamos por mucho tiempo juntos, nueve meses al año, tenemos días buenos, días malos, así que mostramos muchas emociones y los fans siempre están con nosotros, así que somos muy privilegiados de tenerlos y de recibir el apoyo que recibimos. Entonces, sí, tengo mucha suerte de tener la cantidad de apoyo que recibo en todo el mundo y especialmente aquí en los EU. Me encanta”.

Así, con la presentación del RB19, Red Bull afrontará la campaña 2023, su décima novena dentro del “Gran Circo” en la que tratará de defender los títulos de pilotos y de constructores tras el excelente año de “Checo” y Verstappen, quienes acumularon 17 triunfos para beneficio del equipo austriaco para totalizar 759 unidades.

Red Bull ha disputado 347 Grandes Premios y ha logrado 92 victorias, tres de ellas de “Checo” Pérez en Azerbaiyán (2021), Mónaco y Singapur, estas dos en 2022. Además, el equipo ha conseguido 81 pole positions y 234 podios, en 16 de ellos ha estado el piloto mexicano.