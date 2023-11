¿Qué necesita Checo Pérez para asegurar el subcampeonato en Las Vegas?

Checo Pérez puede terminar con el sufrimiento por el que ha pasado durante la segunda mitad de la temporada de la Fórmula Uno, con la posibilidad de asegurar el subcampeonato de pilotos en el Gran Premio de Las Vegas.

El mexicano y Lewis Hamilton, con quien mantiene la batalla por el segundo lugar, llegan en igualdad de condiciones al ser un circuito totalmente nuevo, pero “Checo” está cerca de obtener el objetivo y los requisitos no son tan complicados.

Entre Las Vegas y Abu Dhabi, las dos últimas carreras del calendario, hay 52 puntos restantes ya con la unidad extra al tener la vuelta rápida. Actualmente, Pérez (258) tiene a su favor una diferencia de 32 tantos con respecto a Lewis Hamilton (226), por lo que solamente le resta quedar por encima del británico y subirse al podio en la “Ciudad del pecado” para asegurar el subcampeonato.

De no lograrlo, Pérez también podría quedarse con la posición de plata si finaliza en el quinto lugar de las dos últimas competencias. Mientras que Hamilton, gracias a la descalificación que sufrió en Austin, Texas, y al octavo lugar en el Circuito de Interlagos, en Brasil, Sir Lewis está prácticamente obligado a ganar las dos competencias para arrebatarle el logro al mexicano.

Además, si el siete veces campeón del mundo no suma puntos en Las Vegas, Checo Pérez también se convertirá en el primer mexicano de la historia en quedar subcampeón de la Fórmula Uno

Gran Premio de Las Vegas será totalmente nuevo

El Gran Premio de Las Vegas volverá a la Fórmula Uno después de 40 años, aunque será una versión totalmente distinta. En las primeras dos ediciones celebras en 1981 y 1982 se llevaron a cabo en el estacionamiento del Caesars Palace durante el día, mientras que la de 2023 será en el Strip, la avenida más importante de la ciudad, con un circuito urbano recién construido y por la madrugada.

La distancia del circuito es de 6.201 kilómetros, mientras que en el total de 17 curvas y 50 vueltas se recorrerán 310.05 km. El circuito pasará por lugares emblemáticos como el mismo Caesars Palace, Bellagio y Venetian por mencionar algunos.

Pubiclado originalmente en ESTO