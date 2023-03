¡Histórico! Sebastien Ogier gana su séptimo Rally Guanajuato México

León, Guanajuato.- Siete veces Sebastien Ogier en los caminos guanajuatenses. Nadie más ganador en el Rally México que el francés, quien ha hecho historia dejando atrás a su paisano Sebastien Loeb y ahora no solo es el hombre récord del mítico Montecarlo, también es el amo y señor de las terracerías aztecas.

Fue otra demostración de poderío del nacido en Gap, su manejo resulto frío, cerebral y calculador, ese que le dio para mantenerse pegadito a Esapekka Lappi, dominador del viernes, pero en cuanto vino el error del finlandés, “Seb” asumió de manera cómoda y en solitario el liderato de la tercera ronda del Campeonato Mundial de Rallies (WRC).

Ogier sabía desde la onceava especial que el triunfo estaba casi en la bolsa, por lo que únicamente se dedicó a llevar su Toyota Yaris a buen puerto, sin arriesgar de más y apretando solo en las zonas necesarias. La jornada final comenzó con el galo sacándole 35.8 segundos a su más cercano perseguidor y coequipero, el galés Elfyn Evans.

Para dar cerrojazo se corrieron 65 kilómetros divididos en cuatro etapas: Las Dunas, Otates que fue la ruta más larga del evento con 35.63 kilómetros, San Diego y la Power Stage de El Brinco, en donde se repartieron puntos extras para la clasificación de pilotos.

La ventaja de Sebastien era considerable, casi definitiva, aún así Evans se mantuvo a la expectativa. Elfyn redujo poco más de tres segundos al cierre de Las Dunas, luego fueron nueve en Otates y otro segundito tras San Diego, sin embargo, el verdadero rival de Evans fue un Thierry Neuville que venía en ritmo endemoniado a bordo su Hyundai i20. Para El Brinco, Elfyn Evans se vio forzado a reemplazar un brazo de la dirección, problema que le venía perjudicando en su lucha contra Neuville que, a final de cuentas, de manera dramática le arrebató la segunda posición al de Toyota por apenas cuatro décimas. Adelante, Ogier con un tiempo total de 3:16:09.4 aventajó por 27.5 segundos a Neuville.

De esta manera, “Seb” Ogier presume siete coronas en México, las de 2013 a 2015 con Volkswagen, la de 2018 con M-Sport, la de 2019 con Citroën, así como las de 2020 y 2022 con Toyota. Pocos nombres han llegado a encumbrarse en el Rally Guanajuato, además de los Sebastien´s hay otros cuatro que lo consiguieron, el estonio Markko Martin en el ya lejano 2004, el noruego Petter Solberg en 2005, el finés Jari-Matti Latvala en 2016 y el británico Kris Meeke en 2017.

Sebastien comanda el estado del campeonato con 53 unidades, tres por arriba de Thierry Neuville, aunque cabe recordar que Ogier no estará de tiempo completo en la campaña. La siguiente parada del serial es en Croacia del 20 al 23 de abril.

Rally Guanajuato México WRC 2023

Clasificación Final

Piloto Equipo Tiempo 1 Sebastien Ogier (FRA) Toyota Gazoo Racing 16:09.4 2 Thierry Neuville (BEL) Toyota Gazoo Racing 27.5 3 Elfyn Evans (GBR) Hyundai Motorsport 27.9 4 Kalle Rovanpera (FIN) Toyota Gazoo Racing +1:55.3 5 Dani Sordo (ESP) Hyundai Motorsport +2:58.8

Ganadores por Tramo

Etapa Piloto Tiempo SS1 Callejera Guanajuato 1 Ott Tanak (EST) 58 SS2 Callejera Guanajuato 2 Ott Tanak (EST) 56.2 SS3 El Chocolate 1 Esapekka Lappi (FIN) 22:00.2 SS4 Ortega 1 Sebastien Ogier (FRA) 08:27.8 SS5 Las Minas 1 Esapekka Lappi (FIN) 08:55.6 SS6 El Chocolate 2 Esapekka Lappi (FIN) 21:54.1 SS7 Las Minas 2 Sebastien Ogier (FRA) 08:20.8 SS8 Ortega 2 Esapekka Lappi (FIN) 08:47.7 SS9 Las Dunas Esapekka Lappi (FIN) 03:15.0 SS10 Callejera León Dani Sordo (ESP) 01:29.9 SS11 Ibarrilla 1 Sebastien Ogier (FRA) 08:35.6 SS12 El Mosquito 1 Thierry Neuville (BEL) 14:38.1 SS13 Derramadero 1 Thierry Neuville (BEL) 12:23.1 SS14 Las Dunas 1 Thierry Neuville (BEL) 03:11.4 SS15 Ibarrilla 2 Cancelado ---------- SS16 El Mosquito 2 Sebastien Ogier (FRA) 14:24.8 SS17 Derramadero 2 Thierry Neuville (BEL) 12:16.0 SS18 Las Dunas 2 Ott Tanak (EST) 03:13.6 SS19 Rock & Rally Ott Tanak (EST) 01:29.6 SS20 Las Dunas Thierry Neuville (BEL) 03:10.9 SS21 Otates Elfyn Evans (GBR) 24:37.7 SS22 San Diego Thierry Neuville (BEL) 07:11.8 SS23 El Brinco Sebastien Ogier (FRA) 05:14.8

Los Campeones

Año Piloto Auto 2004 Markko Martin (EST) Ford Focus 2005 Petter Solberg (NOR) Subaru Impreza 2006 Sebastien Loeb (FRA) Citroën Xsara 2007 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 2008 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 2010 Sebastien Loeb (FRA) Citroën C4 2011 Sebastien Loeb (FRA) Citroën DS3 2012 Sebastien Loeb (FRA) Citroën DS3 2013 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R 2014 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R 2015 Sebastien Ogier (FRA) Volkswagen Polo R 2016 Jari-Matti Latvala (FIN) Volkswagen Polo R 2017 Kris Meeke (GBR) Citroën C3 2018 Sebastien Ogier (FRA) Ford Fiesta 2019 Sebastien Ogier (FRA) Citroën C3 2020 Sebastien Ogier (FRA) Toyota Yaris 2022 Sebastien Ogier (FRA) Toyota Yaris