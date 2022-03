¡Histórico! Checo Pérez saldrá primero en GP de Arabia Saudita 2022

El piloto mexicano Sergio Pérez hizo en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita y consiguió su primer pole position en la Fórmula Uno.

Desde un inicio el circuito de Jeddah lucia peligroso. En la Q1 Nicholas Latifi quedó fuera luego dar un trompo y terminar en las laterales de la pista. La causa fue el bloqueo del eje trasero y la falta de adherencia del bólido. Afortunadamente todo quedó en un susto, pero lo del canadiense solamente era un adelanto de lo que se venía, aunque primero llegaría una gran decepción.

Por lo regular, para los mejores pilotos de la Fórmula Uno la Q1 es de trámite a menos que se sufra un accidente, o que el monoplaza no pueda darle al conductor lo que necesita. Esta última situación fue la sorpresa que se vivió el Arabia Saudita con la eliminación de Lewis Hamilton en la primera ronda.

El séptuple campeón del mundo sufrió en Jeddah con la potencia del W13, algo de lo que se ha quejado a lo largo de la pretemporada pero que al parecer solamente le afecta a él, pues su compañero George Russell logra ser más competitivo en el monoplaza.

Hamilton terminó el decimosexto puesto y fue eliminado de la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita en el primer corte, algo que no le sucedía desde Brasil en 2017. Albon, Hulkenberg, Latifi y Tsunoda lo acompañaron.

La Q2 volvía a marcar una gran batalla entre los Ferrari y los Red Bull, sin embargo otro suceso se llevó los reflectores.

Con cinco minutos por correr, Mick Schumacher se estrelló a 230 kilómetros por hora en el primer sector de la pista y destrozó su auto. La bandera roja señaló la pausa de las actividades mientras se atendía al piloto y se limpiaba el circuito.

Se vivieron momentos de tensión pero Haas anunció que el alemán estaba consciente y que sería trasladado en helicóptero al Hospital de las Fuerzas Armadas para un chequeo preventivo.

Las acciones se reanudaron una hora después del incidente; Ferrari consiguió el 1,2 mientras que ‘Checo’ y Verstappen le seguían de cerca en 3 y 4.