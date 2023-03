Checo Pérez y Verstappen lideraron las primeras prácticas libres del GP de Arabia Saudita

El problema estomacal que provocó que Max Verstappen llegara tarde al Gran Premio de Arabia Saudita para nada afectó y eso quedó demostrando durante la primera práctica libre en el Circuito de la Corniche al ser el piloto más veloz por delante del mexicano Sergio Pérez en lo que ha sido un inicio prometedor para el equipo Red Bull.

En los últimos minutos de la sesión en Yeda, “Mad Max”, a pesar de que ya dominaba estos Libres 1, sin conformismos, todavía buscó reducir tiempos y lo consiguió para firmar la mejor vuelta de la tanda con lapso de 1:29.617 minutos.

Con dicho tiempo se afianzó en el primer lugar y se colocó prácticamente a cuatro décimas por delante de su coequipero “Checo” Pérez, quien al comienzo de esta primera práctica llegó a compartir el primer sitio con el experimentado Fernando Alonso.

Hello again, you three 👀



Max Verstappen, Sergio Perez and Fernando Alonso, the Top 3 from FP1! #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/jE25RIz2sr — Formula 1 (@F1) March 17, 2023

El tapatío montó neumáticos usados en el cierre de la contienda para firmar su mejor vuelta en 1:30.100 minutos, lapso que le alcanzó para ponerse por detrás del neerlandés en lo que es un arranque que ilusiona al equipo con sede en Milton Keynes en su afán de seguir con su dominio en la Fórmula 1.

En el tercer puesto se colocó el español Fernando Alonso, del Aston Martin, con registro de 1:30.315 minutos para que en esta primera práctica libre del GP de Arabia Saudita se repitiera el podio de la carrera en Bahréin.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



Max Verstappen leads the way in Saudi #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/n7pBrBRhAp — Formula 1 (@F1) March 17, 2023

“Checo” Pérez, quien totalizó 19 vueltas al trazado saudí, tuvo unos ajustes en su auto a lo largo de esta primera tanda a la espera de recortar tiempos y estar más cerca de Max Verstappen en lo que resta de actividades a lo largo del fin de semana.

El canadiense Lance Stroll culminó cuarto para quedar demostrado que Aston Martin se encuentra en óptimas condiciones para ser un rival incomodo en esta reciente campaña de la máxima categoría del deporte motor.

En el quinto y sexto puesto finalizaron los Mercedes de George Russell y Lewis Hamilton, quien sufrió en la parte de la pista entre las curvas 23 y 24 para tener un mejor control de su monoplaza. Completaron el top ten, Carlos Sainz (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams) y Yuki Tsunoda (AlphaTauri).