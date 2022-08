Checo Pérez vuelve al podio de F1 en el GP Bélgica; sólo Vestappen quedó por delante

Después de tres carreras sin buenos resultados y casi un mes de vacaciones, Checo Pérez volvió a subirse al podio de la Fórmula 1 tras finalizar segundo en el Gran Premio de Bélgica, solamente por debajo de su compañero Max Verstappen.

Con este resultado y el sexto puesto de Charles Leclerc, el piloto mexicano llegó a 22 posiciones de privilegio en la máxima categoría motor y recuperó el subliderato del campeonato de pilotos.

La competencia en el Circuito de Spa-Francorchamps inció por todo lo alto con choques y emociones, pero mientras pasaban las vueltas Red Bull se afianzó en la punta y el resto de la carrera fue un mero trámite.

END OF RACE (LAP 44/44)



Verstappen takes the chequered flag!



Perez comes home in second with Sainz taking the final podium place 👏#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/lSFiq3Ml7q — Formula 1 (@F1) August 28, 2022

En la largada, Checo Pérez perdió tres lugares contra Lewis Hamilton, George Russell y Fernando Alonso, pero un percance entre los campeones del mundo que dejó fuera a Sir Lewis jugó a favor del mexicano para recuperar el segundo puesto.

Otro que tuvo que abandonar fue Valtteri Bottas. Para desgracia del finlandés en su cumpleaños, realizó una maniobra para evitar chocar con Nicholas Latifi y aunque lo consiguió, terminó por estrellarse con el muro y su participación finalizó antes de lo esperado.

Carlos Sainz y Charles Leclerc pelaban mano a mano la punta con el mexicano, pero desde el fondo Max Verstappen comenzaba una remontada de élite.

El Neerlandés, que largó 14 al ser sancionado por cambiar piezas en su monoplaza, se proyectó rápidamente desde el fondo de los clasificados y como un misil superó uno a uno a todo rival que se le ponía enfrente. Sufrió un poco cuando se encontró a Pérez, pero al final el tapatío fue una víctima más del campeón del mundo.

Cuando los Red Bull se adueñaron de la punta, el resto de resto de la competencia fue un mero trámite. Ni los Ferrari, ni George Russell se les pudieron acercar y la escudería austriaca está cada vez más cerca de robarse el mundial de la Fórmula Uno de seguir con esta tendencia.

Publicado originalmente ESTO