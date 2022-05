Atletas juveniles se foguean en Querétaro

Buscando mejorar posiciones para el ranking nacional, una nutrida delegación de deportistas guanajuatenses participaron en la 12va Copa Autonomy Querétaro 2022, certamen de atletismo en las categorías sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23.

Más de 50 competidores ‘guanajuas’ acudieron a tierras queretanas con el objetivo de mejorar marcar personas y mejorar la posición en el escalafón de categorías juveniles que maneja la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en base al ranking se eligen a los atletas para acudir a eventos internacionales.

Entre los grupos y equipos guanajuatenses presentes en la competencia fueron Team Naranjo, Nuevos Valores, Carlos Cordero, Pedro Silva, Colibríes, Club Chilín, Abejas UG, entre otros.

Finalizadas las pruebas resaltó la cosecha de 28 preseas entre ellas; 11 oros, 12 platas y 5 bronces.

Campeones

Uno de los medallistas más destacados fue Leonardo Vargas del Club Chilín que se colgó doble oro en las pruebas de 400m y 800 metros sub 18. Otros que subieron a la cumbre del podio fueron Sebastián Torres y Ana Collazo, ambos en los 800 metros sub 23 e integrantes de Colibríes de Guanajuato.

Otro club con dos campeonas fue Juan Gabriel Hernández cuya integrante, Victoria Ortega salió campeona del impulso de bala 3kg sub 16. Por su parte, Sabrina Salcedo triunfó en los 1500 metros sub 20.

La agrupación Nuevos Valores celebró los oros obtenidos por Sonia González en los 3 mil metros steeplechase sub 20, misma prueba en la que Sergio López se coronó.

El resto de galardones áureos llegaron de la mano de Paola Cordero en los 3 mil metros con obstáculos sub 23, además de la celayense Ana Zarate en 5 mil metros planos sub 23 y Luis Jaramillo de Éramos Running, también en los 5 mil metros, pero sub 20.