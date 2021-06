Atletas de Guanajuato se prueban en duatlón

Un limitado número de atletas dieron vida a la tercera edición del Duatlón Roll & Run que se realizó en el Parque Guanajuato Bicentenario.

Un total de 83 participantes acudieron a este evento que puso a prueba su rendimiento y resistencia física ya que se compuso por un primer tramo de 5 kilómetros corriendo, luego 20 km de ruta en bicicleta y una última transición de 2.5 km de carrera pedestre.

El trazado de esta prueba tuvo su salida y meta en el Parque Guanajuato Bicentenario, parte del recorrido cruzó la reserva natural que colinda con este recinto.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Deportivo DLM "barre la cancha"

Las categorías que participantes fueron libre y máster en las ramas varonil y femenil, así como la clasificación novatos varonil. Entre los participantes hubo atletas de municipios como León, Silao, Celaya, entre otros municipios.

Quienes acapararon el podio fue el equipo All in Your Mind que hizo el 1, 2, 3 en el podio libre varonil con Owen Torres como primer lugar, seguido por Jair Nava y Ángel Vázquez.

Esta organización también se llevó el primer puesto femenil con la leonesa Sara Roel que repitió título en el Duatlón Roll & Run, las otras integrantes del podio fueron Marisol Franco de Aquiles MD y Rebeca Renteria de Aho Endurance.

Aunque no alcanzó los 100 participantes, este evento reactiva el deporte de manera regional, además de afianzar un evento que sirve de fogueo y preparación para triatletas.

Ganadores 3er Duatlón Roll & Run

Libre varonil

Owen torres Jair Nara Ángel Vázquez

Libre femenil

Sara Roel Marisol Franco Rebeca Renteria

Máster 40 varonil

Roberto Calderón David Gómez Israel Méndez

Máster 40 femenina

Eliza Nieto Julieta Palato María José García

Novatos varonil