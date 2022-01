Arturo Quintero hará historia en la final de campeones de la PBA

León, Guanajuato.- El tumbapinos representante del estado de Guanajuato, Arturo Quintero, ha hecho historia al clasificarse por primera ocasión a la final del Campeonato de Jugadores de la PBA en Estados Unidos.

Quintero, segundo de la siembra, conquistó el título de la región suroeste en el torneo que tuvo como sede las instalaciones del Bowlero Euless de Texas.

En su partido semifinal, el también medallista panamericano en Lima 2019 se impuso por 239-193 al norteamericano Kyle Sherman, mientras que en el match por los máximos honores, dio cuenta 207-179 del gran favorito, el británico Dom Barrett.

“Para mi este logro significa el mundo, estoy muy feliz, tuve un poco de nervios porque lo quería hacer tan bien, así que muy emocionado y agradecido por todo el apoyo que tengo a mi alrededor. Es un momento grandioso y de felicidad”, manifestó Quintero en entrevista para la Asociación Profesional de Boliche.

Arturo Quintero takes the PBA Players Championship Region win in the Southwest! 🏆



Quintero defeated Dom Barrett, 207-179, and advances to the Championship Finals Saturday, Jan. 29 at 8:30pm ET on @FS1.

Desde 2003, año en que incursionó como profesional, Arturo siempre se trazó la meta de encarar un evento importante entre la crema y nata de la PBA.

“En este último año, muy complicado por lo que todos hemos vivido, decidí convertirme realmente en un jugador enfocado, me dije, si vas a hacer esto, tienes que hacerlo bien y este es el resultado de todo el trabajo que hemos hecho, el esfuerzo, así que muy contento por este momento que siempre soñé”, aseveró.

Ahora, el próximo sábado en el estado de la estrella solitaria, Arturo Quintero vivirá su prueba de fuego cuando se vea las caras con los otros campeones regionales: Sean Rash (Medio Oeste), Jason Belmonte (Oeste), Graham Fach (Este) y Tommy Jones (Sur).

The field for the 2022 PBA Players Championship Finals is set ‼️



Prior to the stepladder finals, the five players will compete in a three-game, total-pinfall competition to determine seeding for the championship.



Here’s what you need to know ➡️ https://t.co/Gin6UiVtIF pic.twitter.com/8aEaYv3qNO — PBA Tour (@PBATour) January 25, 2022

