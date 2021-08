Apunta tiradora leonesa Gaby Martínez a París 2024

La pandemia frustró los planes de la tiradora leonesa Gabriela Martínez rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no lo hará con el nuevo ciclo hacia París 2024.

Y tras casi año y medio sin competencias de alto nivel, la medallista panamericana espera retomar la actividad oficial entre los meses de noviembre y diciembre.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Viajan canteranos de La Fiera a España con el Tricolor Sub-20

“Por ahí creo que tendremos algunos fogueos nacionales para checar el nivel y el rendimiento, se acaba de cancelar el Campeonato Nacional y si más adelante se llegara a realizar seguiremos trabajando para eso, así que la idea es meternos de lleno al próximo ciclo olímpico”, comentó Martínez en charla con el Comité Olímpico Mexicano.

Sin embargo, en el calendario de la Federación Internacional de Tiro Deportivo no se vislumbran eventos inmediatos, situación que complica mucho más el panorama.

“La verdad es que no queremos quedarnos con las ganas de salir a competir, queremos buscar esa experiencia que me hizo falta para Tokio porque me quede con muchas ganas de conseguir esa plaza olímpica”, aseguró la participante en la modalidad de rifle.

Por lo pronto, Gaby Martínez se las ingenia para sobrevivir deportivamente hablando ya que “como no he tenido resultados, por no ha habido competencias, no tengo apoyo, pero he estado trabajando un poco más en mi salud, mi nutrición, en lo físico y lo psicológico”.