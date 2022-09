Aplazan Torneo ‘3 Times 3’ de Baloncesto

León, Guanajuato.- Las acciones de fantasía en la duela tendrán que esperar una semana más, la celebración del torneo municipal de baloncesto ‘3 Times 3’ se ve forzado a aplazarse debido a que su desarrollo se atravesaba con la misma fecha del Maratón León.

A disputarse en la modalidad de baloncesto 3x3, este certamen estaba programado para desarrollarse entre los días 23 y 25 de septiembre, siendo la sede el auditorio Arturo ‘Mano Santa’ Guerrero de la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez.

Dado que el último día de actividad en el que estaban previstas las finales y premiación se empalma con la misma fecha en la que se llevará a cabo la edición 42 de la Maratón, se determinó reprogramar el torneo dado que el bulevar Adolfo Mateos y otras vialidades serán cerrados a la circulación vehicular de las 6:00 a las 13:00 horas, lo que dificultaba el traslado de equipos participantes.

Con el cambio de fechas, esta competición se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre, la sede se mantiene para la también llamada Deportiva del Estado.

RESPONDEN LEONESES

Siendo una justa que incluye categorías infantiles, juveniles y libre, la respuesta por parte de los jugadores leoneses fue nutrida ya que se han registrado más de 100 equipos, lo que representa alrededor de 400 participantes entre las ramas varonil y femenil.

“Siendo un torneo municipal ha respondido muy bien la gente, tenemos alrededor de 100 equipos, todas las categorías convocadas tienen participantes, eso habla muy bien, refleja que el baloncesto está creciendo”, comentó José Neri para El Sol de León.

La clasificación con mayor número de equipos es la sub 18 (2005-2006) con 20 tercias, entre ellos Linces Code, Comude Abejas, Tepeyac, Roxc, Liceo León, Tribis, Gigantes, Panteras, Tec Monterrey, Osos Old School, Cbtis, Mustang’s Comude, Prepa Anáhuac e Inst. América, algunos acuden con más de una tripleta.

Por su parte la sub 13 (2009-2010) tiene 19 conjuntos y la sub 15 (2007-2008) cuenta con 18. La categoría femenina que tiene más participantes es la sub 13 (2009-2010). Otras divisiones son la sub 11 (2011-2012), sub 18 (2005-2006), sub 23 (2000-2004) y élite que integra a nacidos en 1999 y mayores.