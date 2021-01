Ángeles Martínez motiva a deportistas de Special Olympics

León, Guanajuato; 20 de enero del 2021.- En su labor como embajadora de Special Olympics México, la cancerbera esmeralda Ángeles Martínez sostuvo una videoconferencia con atletas de todo el país que participan en este programa deportivo.

Organizada de manera virtual y con la temática ‘El Sueño de mi Infancia’, la jugadora del Club León Femenil compartió anécdotas sobre su desarrollo como atleta recordando cuando inició en Olimpiada Nacional, luego la Universiada hasta alcanzar el futbol profesional.

“Desde los años he jugado, inicié en Olimpiada Nacional, en 2015 gané el oro, para 2016 recibí mi primer llamado a selección nacional, era la categoría sub 20 femenil y fui al Mundial (Papúa Nueva Guinea 2016), fue una experiencia increíble, luego en 2017 se creó la Liga MX Femenil, eso me hizo muy feliz e inicié en Tigres”, recordó Ángeles Martínez.

Sobre su etapa como tigresa destacó “Me tocó jugar el clásico contra Rayadas, es un partido muy emocionante, también fui campeona en dos ocasiones, jugué una final fue en mi primer campeonato y fue lo mejor que he vivido, cada que juego futbol me divierto”.

Durante la video charla se conectaron atletas de diversas entidades, a todos ellos les dio palabras de aliento para no dejar de practicar deporte y además de mensajes motivacionales.

“Es muy padre que quieran ser como yo, pero no sean como yo, se tú y sé mejor que tú, está bien que tomes el ejemplo de alguien, pero sé mejor que esa persona, se mejor cada día”, resaltó Martínez López.

Finalmente compartió que aún tiene muchos sueños por cumplir uno de ellos es volver a disputar una final en la Liga MX Femenil. La videoconferencia fue organizada entre Héctor Bach, Director Nacional de Deportes de Special Olimpics México y Pilar Bazán de la Oficina Nacional de esta misma organización.

Special Olympics es un programa internacional que promueve la inclusión deportiva de personas con discapacidad intelectual, en México tiene presencia en más de 20 entidades.