¡Vuelve la acción al emparrillado! Arranca la pretemporada de la NFL

La emoción del futbol americano de la NFL vuelve este jueves con el tradicional partido del Salón de la Fama que arranca la pretemporada.

Los Raiders enfrentarán a los Jaguars en el Tom Benson Hall of Fame Stadium de Canton, Ohio, en un duelo que más allá de disputarse con el ritmo semilento, marcará la presentación de Doug Pederson al frente de Jacksonville y Josh McDaniels con el equipo de Las Vegas.

Luego de casi seis meses de inactividad, el ovoide volverá a volar en los emparrillados. Raiders y Jaguars darán el banderazo de salida.

Será a partir del jueves 11 de agosto, sin embargo, que se ponga en marcha la preparación de los 30 equipos restantes, que tendrán tres encuentros para ajustar detalles de cara a la semana 1.

Luego de su paso con las Águilas de Filadelfia, donde incluso logró un campeonato, Doug Pederson encara un nuevo reto en su carrera. El entrenador en jefe llega con la consigna de meter orden en una franquicia que no ha encontrado el rumbo.

Tras el fallido paso de Urban Meyer, en la Florida hay esperanza de que un entrenador como Pederson consolide el proyecto que cuenta con el mariscal de campo Trevor Lawrence como máxima figura.

Para este partido Pederson ya declaró que no contará con la presencia del quarterback de segundo año, por lo que la ofensiva recaerá en Jake Luton.

Es algo normal, los jugadores titulares normalmente son reservados durante el primer juego y solo ven minutos a medida que avanza la pretemporada. Eso no significa, sin embargo, que el entrenador en jefe no esté pendiente de los jugadores que pueden completar el roster final.

En la ofensiva, tampoco estará el corredor Travis Etienne, quien se perdió todo el 2021 por una lesión. En todo caso, es un hecho que a lo largo de la temporada será un hombre importante, en compañía de James Robinson. Para esta campaña los Jaguars tendrán receptores importantes como Marvin Jones, Zay Jones y el recién llegado Christian Kirk, se espera que ellos tampoco tengan snaps.

En los Raiders, las expectativas también son elevadas. Josh McDaniels buscará llevar a buen puerto su proyecto con la franquicia de Las Vegas. No es la primera vez que el ex coordinador ofensivo de los Patriots está al frente de un equipo, ya lo hizo con Denver hace algunos años, pero el experimento no funcionó. Mucho más maduro, el entrenador en jefe sabe que está ante una oportunidad dorada.

Así como en los Jaguars, más allá de la ilusión de los aficionados, no se espera que Derek Carr tenga participación, tampoco el receptor Davante Adams, recién llegado de los Packers y quien se convirtió en una de las bombas de la temporada baja, junto a Chandler Jones, en el sector defensivo. Los Raiders contarán con una ofensiva poderosa en la que brillarán hombres como Darren Waller y Hunter Renfrow. Además de Josh Jacobs y Kenyan Drake en el ataque terrestre.

McDaniels buscará aprovechar la pretemporada para instaurar los mecanismos que hicieron de la ofensiva de Nueva Inglaterra una de las más temibles de la liga. También comenzará a definirse quién será el suplente de Carr. De momento, Jarrett Stidham y Nick Mullens lucen como las principales opciones.

