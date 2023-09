Alemania es campeona del Mundial de Basquetbol FIBA por primera vez en su historia

La Selección de Alemania echó por la borda sus límites dentro de la Copa del Mundo FIBA y terminó quedándose con el primer título de su historia.

En la gran final del Mundial, celebrada en la Manila Mall of Asia Arena, la quinteta teutona derrotó 83-77 a una Serbia que echó de menos a Nikola Jokic, el mejor jugador de la NBA.

Alemania llegó al juego por el título como el único invicto del certamen. Nunca había disputado las semifinales del certamen y ahora avanzó hasta el duelo definitivo, donde el armador de Los Ángeles Lakers, Dennis Schroder, volvió a ser determinante.

🇩🇪🏀 ¡HABEMUS CAMPEÓN! 🇩🇪🏀



Alemania no sólo eliminó al Dream Team, sino que también derrotó a Serbia y se proclama campeón del Mundial de Basquetbol 😱👏



📲 https://t.co/T5VrNCOnc8 pic.twitter.com/akjHzm1dcf — Esto en Línea (@estoenlinea) September 10, 2023

Pero su rival no se las puso fácil. Serbia tomó ventaja de tres en el primer cuarto y se fueron al descanso igualados a 47. Para el complemento, Alemania firmó un tercer parcial por 22-10 para dejar a su oponente sin opciones de una remontada.

SCHRODER FUE EL HÉROE

Schroder acabó con 28 puntos, siendo respaldado por los hermanos Wagner, también jugadores de la NBA, quienes se combinaron para 27 tantos y 11 rebotes. Cabe destacar que los 28 puntos de Schroder son el máximo para un jugador en la final del Mundial desde que los registrara Kevin Durant con el Dream Team en 2010.

A Serbia no le valieron los 17 puntos que contabilizó Bogdan Bogdanovic, ni siquiera los 21 que agregó Aleksa Avramovic saltando desde el banquillo de suplentes.

CHAMPIONS OF THE WORLD AND NO ONE CAN TAKE THAT AWAY 🏆#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/NhM1pfeyNj — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023





De esta forma Alemania se coronó campeón del mundo en baloncesto, en un torneo donde derrotó a grandes selecciones como Australia, Eslovenia, Letonia y sobre todo Estados Unidos.

Los teutones se convirtieron en el quinto campeón del mundo consecutivo que se corona de manera invicta. España lo hizo en 2006 y 2019, Estados Unidos en 2010 y 2014 y ahora Alemania en 2023.

En la historia de la Selección alemana de baloncesto, este es apenas el segundo título que consiguen luego del EuroBasket que se celebró en Múnich en 1993.

LA FIGURA

Dennis Schroder (Base)

Minutos: 33:52

Puntos: 28

Rebotes: 2

Asistencias: 2

ÚLTIMOS CAMPEONES DEL MUNDIAL

AÑO GANADOR

2006 España

2010 Estados Unidos

2014 Estados Unidos

2019 España

2023 Alemania

EL DREAM TEAM, NI CON EL BRONCE

La decepción de la Selección de Estados Unidos no pudo haber sido mayor en el Mundial de Basquetbol celebrado en Japón, Filipinas e Indonesia.

CANADA SECURE THE BRONZE 🥉#FIBAWC x #WinForCanada 🇨🇦 pic.twitter.com/3Ty7CFDarw — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

Con todo y que no llegaron con sus principales figuras, partían como el gran favorito al título y se fueron con las manos vacías. La derrota ante Alemania en semifinales los dejó tocados, tanto que también perdieron el juego por el tercer lugar y la medalla de bronce. En este caso los derrotó Canadá con un vistoso 127-118.

Ninguna de las dos quintetas jugó a la defensiva, siendo los ataques los que pusieron el ritmo de una decepcionante actuación por parte del Dream Team.