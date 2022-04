Alejandro “Ali” Sánchez un peleador profesional que no se rinde [Video]

Irapuato, Gto.- Alejandro “Ali” Sánchez es un joven apasionado por las artes marciales mixtas, que se ha entregado a ellas y así se ha demostrado con diversos triunfos que ahora para él son de gran satisfacción, ya que nunca pensó en obtener triunfos estatales y nacional en estás difíciles disciplinas.

Alejandro “Ali” tiene aproximadamente practicando este deporte por 7 años, nos cuenta que parte de su motivación era que veía en TV a los peleadores profesionales de estas disciplinas y en su mente siempre se fijo que el quería ser peleador profesional.

La disciplina de entrenamiento que Ali se ha sometido desde entonces es entrenar 4 horas diarias acondicionándose física y mentalmente para así lograr su objetivos de día a día, esto lo hace en la cochera de su casa donde ha acondicionado su pequeño gimnasio de una manera rustica pero con lo necesario para entrenar.

También compartió que ha obtenido varios logros entre ellos campeón estatal de King Boxing, campeón estatal en Muay Thai, además de haber participado en diversos torneos de la MMA, y el ultimo logro más grande que ha obtenido, fue su debut en la liga Budo Sento ChampionShip gracias al profesor Miguel Reyes y al esfuerzo, trabajo y dedicación que ha dado a este deporte en donde participo para acender a la liga UFC, reconoció no haberlo logrado, pero eso no lo decepcionó al contrario gano dando se cuenta la capacidad que tiene para enfrentar a esto peleadores sumamente profesionales.

Por su parte Alejandro “Ali” comentó que entrenar estas disciplinas tiene para él un significado muy grande porque me han ayudaron a salir de mis problemas y de malos pensamientos que en un momento dado tuve y gracias a este deporte logre concentrar toda mi energía, canalizarme de todas las maneras posibles y creo que estoy haciendo las cosas bien, ya que estoy enfocado en buscar algo que de verdad me guste y creo que es esto ya que lo realizó con pasión sin importar nada que te pueda frenarme y reitero esto se hace con disciplina trabajando día a día.

¿Que consejo les darías a los jóvenes de hoy Alejandro?

Que nunca es tarde para empezar hacer algo, no piensen en la edad que tengan sean niños, jóvenes y adultos, analicen que es lo que quieren y sobre ello enfoquense, a lograrlo y no lo vean como un trabajo, haganlo por gusto no por obligación.

Por último Ali también ayuda a los chavos que intentan desviarse del buen camino les hace una invitación a que acudan a entrenar estas artes marciales mixtas, a su gimnasio que esta ubicado en el Fraccionamiento San Miguelito, en la calle Cristo Rey.