Ale Aguilar coloca a León en el mapa del pádel mexicano e internacional

León, Gto.- Orgullosamente leonesa, Alejandra Aguilar, es una de las máximas representantes del país en cuanto a la disciplina del pádel se refiere y ahora se encuentra próxima a presentarse en su tierra dentro de la tercera fecha del Circuito Femenil MX.

Aguilar ha encontrado en el pádel un nuevo estilo de vida, el pretexto perfecto para hacer deporte y en cuestión de año y medio, ha conseguido ganar los torneos más importantes en México, lo que le ha valido para incursionar con el equipo Cancún Waves en la Pro Pádel League (PPL) de los Estados Unidos, sin embargo, eso no es todo, ya que además es entrenadora certificada por la Federación Mexicana de la especialidad.

Francisco Carmona | El Sol de León

En charla con El Sol de León, “Ale” Aguilar platicó que su primer acercamiento con el pádel se dio luego de que:

“Me invitaron a unas retas en uno de los clubes de aquí, me dijeron que me iba a ir bien, yo venía de jugar tenis y acá veía que la gente pues dejaba pasar la pelota y la rebotaba en el cristal, entonces me puse a investigar qué onda con el pádel y claro que se puede dejar botar, los cristales son tus aliados, fui aprendiendo, me certifique porque también soy entrenadora, así que me gusta que la gente sepa de que trata este deporte porque en definitiva no es tenis, se llama pádel y hay que enseñarlo como tal”.

Aguilar desea dejar huella en las futuras generaciones, por ello su aparición en el nuevo serial nacional cuyo objetivo es que “las mujeres se motiven a jugar, es un circuito que no es para profesionales, es más que nada para principiantes que llevan menos de cinco meses y sé que hay muchas chicas que jamás han hecho ejercicio, pero el pádel es un deporte muy noble con el que pueden iniciar, obviamente es muy social, divertido, no es de alto impacto, así que la intención es jalar a las mujeres a que jueguen pádel”.

Francisco Carmona | El Sol de León

Actualmente, este deporte se encuentra en un “boom” a nivel mundial y en tierras aztecas no es la excepción, tan solo hay datos de que en Monterrey y Torreón la práctica del pádel lleva más de una década, sin embargo, en Guanajuato apenas cuenta con dos años de haberse establecido.

En León, su sede principal es el Club Península y donde precisamente se celebrará este torneo a partir del próximo viernes.

“Mucha gente dice que el pádel es moda, yo digo que no, en León se ha crecido una enormidad, de dos años para acá ya hay 15 clubes, en Monterrey hay 21 y esto sigue creciendo, así que mi mensaje sería primero para los entrenadores, que nos certifiquemos y nos eduquemos en el deporte y a los jugadores decirles que en el pádel no es tarde si inicias a los 15 años”, agregó Aguilar, quien en diciembre irá al Panamericano en Brasil.