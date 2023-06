Alan García pone a León en el ruedo de la primera fecha del Serial Novilleril 2023

León, Guanajuato.- En busca de un sitio y de abrirse paso con la muleta, el leonés Alan García toma con firmeza el reto de participar en la primera fecha del Serial Novilleril 2023, encierro en el que vive su debut como novillero con caballos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Tomando la estafeta que representa el manejar a jóvenes aprendices que buscan hacer vida en los ruedos, la empresa Tauro Espectáculos organiza en tierras zapateras un Serial Novilleril que consta de cinco tardes, todas a realizarse en el Cortijo Campo Alegre.

Para la primera novillada resalta la presencia del leonés Alan García, quien encara su debut como novillero con caballos y comparte cartel junto a Eduardo Neyra de Durango, el mexiquense Emiliano Osornio y César Ruiz de Aguascalientes, para esta lidia se presenta ganado de Murillo Vega Hermanos.

También puedes leer: Confirman regreso de la Corrida de Aniversario de La Luz

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me da, es un gran compromiso para mí el ser parte de esta primera tarde y lidiar en León, soy el de casa y me toca demostrar el toreo leonés, poner de nuevo a la ciudad en los festejos. Ahora doy un paso más, me toca debutar como novillero con caballos y eso me genera gran satisfacción”, comentó Alan García en charla para Organización Editorial Mexicana.

García de 23 años, se inició como novillero en 2020, luego en mayo de 2021 tuvo su primera presentación sin caballos. Ahora en el serial se plantea demostrar su sentimiento.

“Defino mi estilo como camaleónico, cada novillo es muy diferente y te exige aprender en el momento, anteriormente tenía marcado un concepto de toreo muy erguido, muy sobrio. Para ir puliendo y definiendo mi toreo se requiere de más fechas, por ello estoy agradecido por esta fecha, es muy importante que las empresas apuesten por las novilladas, así favorecen la perpetuidad de la fiesta brava y el surgimiento de nuevos futuros matadores”, concluyó García.

Junto a su estilo aún en formación, Alan busca escribir su propia historia, para ello se inspira de Arturo Macías, de quien toma el alias de “El Cejitas” García. En lo que respecta al serial novilleril, las próximas fechas serán los días 10, 17 y 24 de junio, luego el 1 de junio hay un quinto encierro de triunfadores.

Serial Novilleril 2023

Sábado 3 de Junio

Eduardo Neyra

Emiliano Osornio

César Ruíz

Alan García

4 Murillo Vega Hermanos 4

Cortijo Campo Alegre