Agridulce participación de Eloy Sánchez en Maratón León

León, Guanajuato; 26 de septiembre del 2021.- Una vez más se manifestó la hegemonía africana en la Maratón León, al vencedor Rodgers le siguió Eloy Sánchez quien cerró la prueba con un sabor agridulce ya que su inexperiencia en pruebas de fondo pesó.

Representante del Ejército Mexicano, Eloy Sánchez peleó la punta desde el inicio de la prueba, pero pasando los 30 kilómetros quedó rezagado ante el keniata Gesabwa Rodgers. Ya en la meta cruzó como segundo lugar con marca de 2:17.01, registro que le pareció agridulce.

“Fue una carrera en la que estuve trabajando dentro del grupo puntero toda la competencia, al último veníamos al tú por tú (con Rodgers), la verdad me sentía muy fuerte, sentía que pude haber ganado, pero esto es así, más que nada me quedo con mi mejor marca de 2:17, me voy no satisfecho pero contento”, destacó Eloy Sánchez para El Sol de León.

Siendo especialista de pruebas como los 10 mil y 5 mil metros, Sánchez Vidal reconoció que la justa leonesa fue la tercera ocasión que corrió un Maratón por lo que su inexperiencia le llevó a equivocarse, sobre todo en la hidratación.

“Sufrí de dolor de caballo, tomé mucho en el abastecimiento, al momento que me dio el último jalón lo resentí, fue cuando se me empezó a ir (Rodgers), también el dolor físico de las piernas me perjudicó un poquito, pero me mantuve en el top tres”, destacó el corredor del Estado de México.

Para Sánchez, lo positivo de la Maratón León fue la mejoría de su récord personal la cual era de 2:18.19, con este resultado señaló que volverá a la ciudad zapatera por una revancha.

“Me gustó el evento, ahora tengo ganas de volver el próximo año para buscar mejorar mis marcas o ganarlo”, sentenció el atleta de élite. La siguiente prueba para Eloy Sánchez será la Maratón de la Ciudad de México a desarrollarse el próximo 28 de noviembre.