Afina la mirilla Luis Gallardo para el Campeonato de Tiro de las Américas

León, Guanajuato.- No hay descanso para el tirador guanajuatense Luis Gallardo, quien a su regreso del Mundial de Rifle y Escopeta celebrado en Croacia, ahora se ha concentrado en Acapulco de cara al Campeonato de las Américas que se llevará a cabo del 4 al 14 de noviembre en Lima, Perú.

Gallardo Oliveros se quedó muy cerca de entrar a las rondas finales de la modalidad de skeet individual, esto en la justa mundialista, por lo que su objetivo será mejorar y afianzarse de cara al ciclo olímpico de París 2024.

“Mi principal motivación es el orgullo de representar a mi país y dejarlo en lo más alto, como todo atleta sueño con estar en unos Juegos Olímpicos, es una meta que tengo bastante clara, es mi ilusión desde pequeño, no quiero parar hasta lograrlo, me he quedado cerca de las plazas olímpicas y sigue la sensación de que puedo dar más, solo debemos salir a competir y seguro que lo conseguiremos”, dijo Gallardo en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El último resultado en el viejo continente lo ha dejado con una interesante perspectiva ya que “he visto que todo el trabajo y sacrifico que hemos hecho se ven reflejados y solo es un pasito más para el sueño olímpico. Todo esto me dio experiencia, vengo motivado para el siguiente compromiso, es otra oportunidad de alcanzar esa cuota olímpica, apenas va empezando el ciclo y todavía hay mucho más por dar”.

Junto a su entrenador Ariel Flores, el atleta “guanajua” escogió hacer campamento en territorio guerrerense ya que “en Acapulco buscamos las condiciones similares a la sede con el nivel del mar y humedad, haremos unos pequeños ajustes de lo que nos faltó en Croacia como posiciones, salidas y movimientos. La idea es acoplarnos lo más rápido posible y tomar esta chance de la mejor manera y que nos catapulte a lo más alto”.

Luis Raúl ya tiene asegurada su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador, evento donde a su vez buscará clasificarse a los Juegos Panamericanos que también se efectuarán el próximo año en Santiago de Chile.