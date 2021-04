Aficionados agradecen y desean éxito a Nacho Ambriz

León, Guanajuato; 28 de abril del 2021.- Se acabaron las especulaciones en torno a Nacho Ambriz y su continuidad en el banquillo de La Fiera, confirmada su salida, los aficionados esmeraldas agradecen su estancia y el título de Liga obtenido en 2020, de igual forma le desean éxito en sus futuros proyectos.

"Siempre estaremos agradecidos por lo que hizo aquí (Club León), manejó un equipo muy fuerte, muy competitivo, con un estilo vistoso y envidiado por muchos entrenadores. Nos hizo llegar a dos finales y una la ganamos, esa es su máxima recompensa y como aficionados le damos las gracias, lo vamos a recordar con cariño y llegue a donde llegue que le vaya bien", comentó Blanca Espinoza, anfitriona de un club de nutrición.

La directiva esmeralda confirmó que aunque hizo propuestas, fue Ambriz quien decidió no renovar, situación que caló entre los seguidores que ahora esperan que la despedida pueda darse con un título.

"No queda más que decir más que "gracias Ambriz", fueron dos años exitosos para León, supo regresarle al equipo esa garra, ese espíritu de lucha y los hizo protagonistas de México. Ahora que mejor despedida pudiera haber que irse como bicampeón, ese es el objetivo que queda y sería chido se vaya con otra estrella", reconoció Luis Ernesto Medina, comerciante de ropa.

Entre la misma nación esmeralda hay opiniones divididas ya que algunos consideran como un error que Ambriz Espinoza deje el cubil felino.

"No es muy buena idea porque él ha venido trabajando, ha hecho un conjunto que se lleva bien tanto en el aspecto anímico como deportivo, lo tomó al equipo desde abajo, pero al final él decide (Ambriz). Con su salida me gustaría que llegara un técnico enérgico como puede ser Antonio Mohamed, tiene ese ímpetu y contagia a sus equipos con esos ánimos de seguir ganando partidos y campeonatos", apuntó Christian Velázquez de 26 años.

Otros advierten que adelantar la noticia sobre la salida del timonel esmeralda puede afectar al plantel en lo anímico.

"Es un momento raro para anunciar que se va, pero esta noticia nos viene bien, desde la eliminación de Concacaf pensé que hacía falta una nueva voz en el banquillo, la actitud del equipo no es lo que era, eso se confirmó contra Mazatlán, la culpa de eso es principalmente del cuerpo técnico. Ambriz no necesariamente convirtió a León en lo que ahora es, sino que Ambriz hoy tiene el perfil elevado por la institución a la que llegó. Ahora el puesto de técnico de Club León es más atractivo”, subrayó Louis Olenick, mejor conocido como el ‘Fieroviajero’.

"Es una noticia muy adelantada, haber si no afecta porque viene lo más fuerte del torneo, ojalá no pegue en lo psicológico al equipo, lo merma más. Siento que no se arregló en lo económico y ni modo, si él ya tiene otros planes para qué forzarlo a seguir, esperemos que le vaya bien a donde vaya, ya demostró que es un buen técnico", exaltó Pablo Loza de oficio tortero.

"Cuando te quedas sin el líder te desanimas, eso puede pasarle al equipo, están a un partido para pelear repechaje y con esta noticia de que se va Ambriz tumbas los ánimos de los jugadores. Uno como aficionado quisiera que se fuera como bicampeón. Sobre algún otro entrenador, no sabría decir cuál, pero tiene que ser una persona comprometida, con cariño por los aficionados y que sepa exigir y sacar el máximo talento a sus jugadores", concluyó Emmanuel Olmedo, taquero en la Zona Centro.