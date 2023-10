A brillar en Santiago 2023, Edgar Ramírez está por hacer historia en la pista

León, Gto.- De brillar como campeón mundial universitario y multimedallista de atletismo a nivel nacional, el velocista leonés Edgar Ramírez Ríos alista su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, certamen para el que ya tiene ganado un lugar en la historia del deporte guanajuatense.

Especialista en los 800 y 400 metros planos, Ramírez Ríos alista su participación en la justa continental para la prueba de relevos 4x400m, misma en la que ya fue medallista de oro en la pasada Universiada Mundial de Nápoles 2019. Ahora en Chile está por materializar un sueño, además de hacer historia como el primer varón guanajuatense que acude a unos Panamericanos en pruebas de velocidad.

“Me da mucha alegría y orgullo ya que estoy tocando la antesala de los Juegos Olímpicos, estamos a menos de un año para los Juegos de París. Esto es el inicio de una temporada en la que buscamos tener varias pruebas fundamentales. Estoy compitiendo desde febrero para conseguir la clasificación, se ha trabajado y se dio”, resaltó Edgar Ramírez en charla para El Sol de León.

Junto al corredor “guanajua”, el equipo se integra por Guillermo Campos, Luis Avilés y Valente Mendoza, como comodín está el Olímpico, Tonatiuh López. Este equipo ratificó su plaza gracias al ranking panamericano que pudo afianzar compitiendo en Bolivia y Cuba.

“Ha sido una temporada larga, dejamos atrás los días de incertidumbre, de no saber si íbamos, de tener en duda la carga de entrenamiento por si vamos o de bajar por si no vamos. Fue una incertidumbre tanto física y mental, el saber que estabas dentro pero no del todo confirmado, estábamos en ese punto medio. Ahora con la confirmación te dan ganas de entrenar, renueva el chip, es como volver a empezar”, añadió Ramírez Ríos.

SANTIAGO 2023

Para el campeón nacional en los 400 metros planos, la calificación a Santiago 2023 será una prueba de alta exigencia debido a que “El continente americano tiene grandes equipos en la velocidad, es como un Campeonato Mundial, aquí están Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, estamos hablando de potencias. Claro que nosotros le tiramos arriba, vamos con el objetivo de clasificar a la final”.

Con miras al certamen panamericano, el equipo tricolor se concentra en Nuevo León, luego para el día 25 de octubre parten a Ciudad de México para tomar el vuelo a Chile. El plan que se tiene trazado en lograr el pase a la final para mejorar marcas y lograr la clasificación al Campeonato Mundial de Relevos a realizar en mayo del 2024, es este evento es donde quemarán las naves en busca de la plaza olímpica como uno de los 16 equipos participantes.

En números

45.77 segundos es el récord personal de Edgar Ramírez

3:05.84 minutos es la mejor marca del relevo mexicano 4x400m