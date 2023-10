Perseo Ponce quiere dominar en el waterpolo de Santiago 2023

León, Gto.- Pieza fundamental del selectivo mexicano varonil de waterpolo, el atacante guanajuatense Perseo Ponce renueva las ilusiones por dominar en la alberca y hacerse de un lugar en el podio de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, cita que enmarca su tercera justa continental.

El nadador nacido en el municipio de San Felipe es una de las figuras del equipo mexicano, entre su trayectoria destaca el haber jugado a nivel profesional con el Club Lautada de España, además se ha curtido en torneos celebrados en Canadá, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México.

“Estar en Santiago de Chile es parte de mis sueños, de seguir conquistando cada objetivo que me he puesto, me toca ir a unos nuevos Panamericanos y los voy a disfrutar, será una experiencia inolvidable. Es un sueño que he cumplido gracias al waterpolo y representar a Guanajuato es una doble satisfacción”, resaltó Perseo Ponce en charla para El Sol de León.

Para los Juegos de Santiago 2023, la plantilla tricolor se ubica en el Grupo A junto a Brasil, Puerto Rico y el campeón defensor, Estados Unidos. El objetivo está en lograr la primera posición para avanzar a las rondas eliminatorias y buscar una presea.

“Se esperan partidos muy fuertes, muy apretados, pero nos hemos preparado mucho. El primer lugar de grupo avanza de ronda, sabemos que Estados Unidos es una potencia, es campeón panamericano, seguro viene con un equipo fuerte, pero nosotros también buscamos la clasificación, todo el equipo está comprometido en dar el máximo esfuerzo”, añadió el waterpolista mexicano.

TIRADOR

Para el certamen continental, Ponce acude como flamante medallista de bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, competición en la que destacó como el mejor artillero mexicano al sumar 23 anotaciones.

“Me siento afortunado por haber sido el mejor anotador de México en los Centroamericanos, pero fue un trabajo en equipo. Ahora mi objetivo es seguir anotando en Panamericanos, luchar a fondo, dejar los brazos en cada brazada”, ahondó el representante guanajuatense.

Si bien Santiago 2023 será un reto de gran nivel, Perseo Ponce es un veterano en Panamericanos, anteriormente fue seleccionado nacional en las ediciones de Guadalajara 2011 y Toronto 2015.

Por su parte, el torneo de waterpolo se realizará entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en el Centro Acuático de Ñuñoa. La nación campeona obtendrá plaza directa a los Juegos Olímpicos de París 2024, también están en disputa dos plazas al campeonato mundial de la especialidad Doha 2024.

En números:

36 años es la edad de Perseo Ponce

3ros Juegos Panamericanos a los que acude Ponce

Juegos Panamericanos Santiago 2023

Grupos Waterpolo

Grupo A\u0009\u0009Grupo B

Estados Unidos\u0009Chile

México\u0009\u0009Canadá

Puerto Rico\u0009\u0009Argentina

Brasil\u0009\u0009\u0009Cuba