Música y diversidad en perfecta armonía: La COSU y la marcha LGBT transforman León en un escenario de amor

León, Gto., (OEM - Informex). - Mientras la ciudad se llenaba de colores y celebración con la marcha LGBT, este 10 de Junio, el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña fue escenario de un imperdible concierto protagonizado por el Coro y la Orquesta de la Universidad de la Sorbona (COSU: Choeur & Orchestre Sorbonne Université).

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Con una temática centrada en explorar diferentes expresiones y percepciones del amor a través de composiciones y arreglos de música tradicional contemporánea, más de 120 jóvenes músicos provenientes de la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París cautivaron al público con una experiencia musical excepcional.

El Coro y Orquesta Sorbonne Université, conformado principalmente por estudiantes de la Universidad de la Sorbona, ha forjado alianzas con reconocidas instituciones, entre ellas la Orquesta de París, para cumplir con sus misiones educativas y de transmisión de conocimiento. Gracias a esta colaboración, los estudiantes participantes reciben una formación de alto nivel y tienen la oportunidad de actuar en escenarios de renombre tanto en Francia como en el extranjero.

También puedes leer: Del Estante | Recomendaciones para leer

Para su presentación en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, la COSU preparó un programa que combinó composiciones y arreglos de música tradicional contemporánea, donde el tema del amor fue el hilo conductor. A través de texturas armónicas, efectos vocales y percusiones, el coro interpretó deseos, lamentaciones y alabanzas llenas de poesía en varios idiomas, incluyendo la emotiva pieza "Let my love be heard".

El objetivo de este programa musical fue explorar diferentes expresiones y percepciones del amor a través de composiciones y arreglos de música tradicional contemporánea. Los diversos idiomas, las texturas armónicas, los efectos vocales y las percusiones se combinaron para crear una experiencia inolvidable. Además, la interpretación de la Sinfonía No. 2 de Brahms evocó la naturaleza y se sumergió en las tradiciones del romanticismo alemán.

La presentación tuvo lugar en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, donde el público disfrutó de una velada cultural única. Con una duración aproximada de 100 minutos y un intermedio, el concierto cautivó a los asistentes, quienes fueron testigos de la destreza y pasión de los jóvenes músicos.

Aunque el concierto coincidió con la marcha LGBT en León, ambos eventos brindaron una vibrante y enriquecedora experiencia a los asistentes. La música y la diversidad se unieron en un día donde el amor fue el protagonista tanto en las calles principales de la ciudad, como en el escenario del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña.