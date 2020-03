Médicos europeos narran su experiencia sobre como en sus países se enfrenta al Covid-19

Dos médicos de los países más afectados por el Coronavirus, Covid-19 nos han compartido sus experiencias desde Italia y España, nos contaron cómo es que se está enfrentado esta situación, sobre cómo se organizan para evitar el contagio entre el personal sanitario, nos detallaron que el consumo de material médico se ha disparado, que quieren evitar el colapso de sus hospitales, y hacen énfasis en quedarse en casa.

Esta es su experiencia

Adolfo Mazzeo es médico y recientemente terminó sus estudios en medicina y ahora realiza su residencia en Neurología, estuvo en La Universidad de Guanajuato durante la carrera de medicina en donde hizo una rotación en Cirugía de Urgencias por un periodo de un mes, actualmente trabajo en la Sapienza, Universidad de Roma, hace su trabajo clínico en el Hospital Umberto Primo.

Mazzeo nos compartió su punto de vista como médico, sobre cómo se afronta la Pandemia en su país “En Italia, cuando hemos reconocido lo que estaba pasando con la pandemia hemos hecho un completo bloque del país. Y lo hemos hecho porque la gente ha empezado a morir. Muchísimos abuelos del norte de Italia están muriendo. Pero no son solo los “viejos”, muchísimos jóvenes también mueren” dijo Mazzeo vía Messenger en facebook.





El médico Italiano nos compartió las medidas de prevención de contagio que se hacen en Italia “ahora ninguno sale de casa, sino para comprar la comida, 1 o 2 vez por semana y trabaja desde casa, si el trabajo lo permite. Las escuelas están cerradas. Cuando se sale se tiene que estar 2 metros lo uno del otro, no tocar a nadie, lavarse las manos por 60 segundos, estornudar y toser en el codo.

Adolfo Mazzeo comentó que las medidas de prevención, como lavarse las manos periódicamente, tomar distancia de una persona a otra, se han hecho tarde “como médico, creo que esas son las mejores medidas de contenimiento que podríamos hacer para evitar que la gente se muere. Y los hemos hecho tarde. Ya se han muerto (a hoy 29/03/20) 10,023 personas por el Covid. Y muchos más van a morir. Lo que diría a una población de un otro país es que no hagan los mismos errores de nosotros y que se encierren en la casa lo primero posible”.

A pregunta expresa por El Sol de León sobre cómo describe la situación desde su punto de vista como médico nos comentó que “Yo no trabajo en un reparto Covid pero sé que es una locura. Los doctores trabajan horas y horas sin parar para cuidar los 30,532 pacientes que están admitidos en los hospitales para Covid. Los familiares de los pacientes no pueden entrar por el riesgo infectivo y los doctores ven los pacientes, solos sin ningún familiar, morirse sin poder hacer nada para ellos. Es como si cada día estuviera un terremoto que mata a 500-800 personas”.

OEM preguntó sobre si ahora en Italia tienen abasto de equipo médico a lo que Adolfo Mazzeo comentó que “No. Muchos médicos se han infectados ellos mismos y entonces no pueden trabajar (desafortunadamente 50 doctores han muerto por el Covid). Además, después de dos semanas de trabajo intenso del 12-14 horas al día, se necesita un cambio. Por eso, muchísimos hospitales de Italia han contratado a doctores y enfermeros.

El material también no es suficiente: no hay equipaje de protección suficiente (y así los doctores se enferman y no pueden cuidar a los pacientes), no hay respiradores para los pacientes que necesitan intubación (y los que necesitan intubación son algo come el 10-15% de los que se infectan con el Covid). Ahora todos los hospitales están comprando respiradores. Y también hay el problema del dinero. Todas esas cosas tienen un costo. Y el dinero nunca es suficiente. Lo único para evitar que falten los materiales es reducir al máximo los contagios, que la gente se queden en sus casa.

Al médico residente se le preguntó sobre el sistema de Italiano es fuerte Mazzeo respondió “Sí, el sistema italiano es muy fuerte, es público y casi todo gratis para toda la población. Es considerado uno de los mejores del mundo, aunque claramente tiene su problemas”.

Arnaldo es farmacéutico y labora en la farmacia hospitalaria de un hospital de Pamplona, es residente de segundo año junto con 8 residentes y 8 adjuni, en Navarra, España, nos contó que ahora su labor se intensificado “realmente ahora estoy en todas las áreas de la farmacia. Entre otras cosas validamos y gestionamos toda la medicación de los pacientes, así como productos sanitarios” nos contó vía WhatsApp.

Arnaldo Casas Labarga nos compartió la situación por la que cruza España “cómo está la situación aquí o cómo la veo, de forma breve, mal, a ver en España hay ciudades peor que otras, peor porque han llegado antes, llegaremos a ese momento por ejemplo Madrid, Vitoria, están muy mal, en Madrid Están todos los hospitales colapsados, se hizo en tres días un hospital en campaña para 11,500 camas, no sé muy bien cuántas, han habilitado varios hoteles para pacientes que no está demasiado graves pero que necesitan estar ingresados, está muy saturados y el personal no da abasto y es lo más peligroso de esto que se sature el sistema sanitario porque hay más pacientes”.

Casas nos dijo que aparte de que los pacientes que se atiende por coronavirus, también se atienden pacientes con otras patologías “no solamente hay pacientes con coronavirus sino hay más pacientes que requieren atención y si no se les puede dar porque no hay ni personal, ni medios, pues es complicado”.

El médico español residente en Navarra comentó que en España no hay abasto de equipo esencial para atender la enfermedad causada por el coronavirus “se han agotado ya cosas básicas para tratar el virus, los respiradores aquí de momento estamos bien, pero llenaremos es muy dramático desde luego”.

“En Pamplona posiblemente empeore la semana que viene, aquí ahora mismo en los hospitales restringir las entradas cerrar la cafetería nos obligaron a trabajar el hospital con mascarillas durante todo momento para evitar contagiarse entre nosotros han llegado los primeros pacientes y mandar a los primeros trabajadores a cuarentena por haber estado en contacto sin protección y con síntomas”.

Arnaldo nos platicó sobre cómo se enfrenta la Sanidad Pública española a la pandemia “Ahora mismo se fueron habilitando varias plantas, primero una planta y después una segunda, ahora mismo con la tercera y hay planes para llenar más plantas y la USI también se ha ampliado, es bastante locura, es bastante locura, hay mucho más trabajo, nosotros, nos hemos ido reorganizando el trabajo, las enfermeras de planta se han cambiado los turnos para que haya menos contacto entre el personal, nosotros también hemos hecho como dos grupo de trabajo o que no estamos demasiado en contacto, para evitar contagios como en otros trabajadores, como policías y bomberos que hacen equipos para no vengan todos a la vez”.

Arnaldo compartió que en España se evita el colapso de los hospitales “En el tema del medicamento, los consumos se han disparado mogollón, diez veces, veinte veces, cincuenta veces de lo que es habitual y mantener ese consumo es complicado, parte de la evidencia que hay en tratamientos es baja, el estado ha regulado ciertos medicamentos y productos, para intentar distribuirlo de forma centralizada y eso, estamos expectante y lo más peligroso es eso a la famosa curva que dicen que si llega demasiado pronto el sistema se colapsa, y lo más peligro es colapsar el sistema sanitario”.