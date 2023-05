Publicarán cartas entre Carlos Fuentes y Octavio Paz

Se prepara la publicación de las cartas cruzadas entre los escritores mexicanos Octavio Paz, único premio nobel de literatura mexicano, y Carlos Fuentes, autor de la icónica novela La región más transparente, aseguró la periodista Silvia Lemus, viuda y principal promotora de la obra de Fuentes.

El anuncio fue hecho durante el lanzamiento de la convocatoria del “Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023”, organizado por la Secretaria de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Eso es de lo poco que no se ha publicado y tenemos un gran interés de que aparezca. Las cartas entre ellos deben ser fantásticas, yo conozco algunas, las cuales son formidables. Decir que se escribieron toda la vida es mucho decir […] Yo he encontrado cartas de Octavio pidiéndole a Carlos material para su revista, Vuelta, a lo que Carlos respondió siempre, aunque Paz no le avisó que iban a publicar lo que publicaron”, comentó la escritora, quien apuntó que la revisión y edición de este material está a cargo del crítico literario Christopher Domínguez Michael, miembro del Colegio Nacional, el cual está a la espera de tener acceso al archivo de Paz.

Rodrigo Borja, Silvia Lemus y Rosa Beltrán presentaron la convocatoria del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023. / Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México

La periodista también relató que la intención de sacar a la luz estos textos fue confabulada tanto por ella como por Marie José, última esposa y depositaria del legado de Octavio Paz, aunque el proyecto se vio detenido con el fallecimiento de esta última.

Preparan reedición del ensayo de Carlos Fuentes sobre Cervantes

Durante la presentación, la escritora Rosa Beltrán, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM (CulturaUNAM), adelantó que la editorial Alfaguara también está por reeditar el libro Cervantes o la crítica de la lectura, publicado originalmente por Carlos Fuentes en 1976, una de las obras ensayísticas fundamentales en la obra del autor.

“Es su gran ensayo sobre Cervantes y la cultura, que no solamente habla del gran autor y fundador de la novela en la tradición de la lengua española, sino que es más bien el punto departida para reflexionar cuál es esa herencia que dejó Cervantes y en qué consiste el territorio de La Mancha”, reflexionó la autora, que en reiteradas ocasiones recordó la relación entre Carlos Fuentes y lA UNAM, casa de estudios donde el autor de Aura, estudió y en la que actualmente se imparte un cátedra extraordinaria con su nombre.

Legado de Carlos Fuentes está resguarado en la Universidad de Princeton

Sobre el legado de Carlos Fuentes, Lemus explicó que se encuentran bajo buen resguardo en el archivo de la Universidad de Princenton, por lo que no hay riesgo de su conservación. Y aseguró que hasta ahora no hay ninguna obra literaria que permanezca inédita.

“Carlos Fuentes fue muy cuidadoso en su legado y testamento. El escogió las cosas que quiso que se cuidaran, por eso las dejó en Princenton […]. Yo trabajo con Princeton y si encuentro nuevos documentos que se deben enviar lo hago y lo haré, como lo hice cuando falleció, que todo lo que había en su estudio se mandó ahí”, dijo la periodista.

Sobre el premio, que convoca a ministerios y secretarías de cultura de los distintos países iberoamericanos a postular a autores con obra sustancialmente escrita en español que hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad, Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura federal, comentó que “a más de 10 años de su creación, este premio se envuelve de la inspiración y pasión por escribir que evocan las lecturas del escritor Carlos Fuentes”.

Por su parte, Lemus recordó que este galardón se creó de manera conjunta con el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y la UNAM, con la intención, de que este pudiera continuar a pesar de los cambios de administraciones tanto del estado como de la Universidad.

Rosa Beltrán explicó que el premio consiste en un diploma, una obra escultórica diseñada por el artista Vicente Rojo y una cantidad equivalente, en pesos mexicanos, a 125 mil dólares estadounidenses. Y dijo que el fallo del jurado será dado a conocer por la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México, el 14 de agosto de 2023, mientras que la ceremonia de premiación será en el mes de noviembre.

También explicó que el jurado estará integrado por una persona de la Academia Mexicana de la Lengua, una persona creadora emérita en el ámbito literario que haya ganado el Premio Nacional de Artes y Literatura, y dos prestigiadas personalidades de los sectores académico y literario propuestas, una, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y otra, por la Secretaría de Cultura federal, a quienes se sumará la escritora mexicana Margo Glantz, ganadora del galardón en 2022.

Los autores que ha sido acreedores de este reconocimiento han sido Mario Vargas Llosa (2012), Sergio Ramírez (2014), Eduardo Lizalde (2016), Luis Goytisolo (2018), Luisa Valenzuela (2019), Diamela Eltit (2020) y Margo Glantz (2022).