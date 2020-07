Leoneses saldrán adelante y crecerán en la adversidad: profesor investigador de La Universidad De La Salle Bajío

Efraín Delgado Profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de La Universidad De La Salle Bajío compartió sus reflexiones acerca de la pandemia provocada por el coronavirus a lo que comentó que los leoneses se adaptarán y crecerán en la adversidad, así como las estrategias de comunicación.

La reflexión en términos sociales dijo el académico que “por un lado el asunto, en parte, de la solidaridad, se hace latente en algunos sectores y por otro lado el económico que indiscutiblemente viene a golpear al planeta en general y más a América Latina”.

El docente en la sociología en la Facultad de Comunicación comentó esta pandemia abre varias reflexiones “hay muchos fenómenos que se podrían destacar, el confinamiento que ha tenido como consecuencia manifestaciones culturales que ya se hacían presentes, pero que ahora están exacerbadas como el del cuidado de los hijos, la violencia de género, del empleo y el subempleo en el país, nuestras creencias en mucho casos ha sobrepasado la información científica y en otros la ha sobrepasado” dijo académico lasallista para la OEM.

El Covid-19 se propagó a otros países desde China y eso dice el académico Efraín Delgado no hará “el ser más conscientes sobre el planeta, nos damos cuenta que hay muchas cosas que están por encima que la humanidad tenía pensado que controlaba, ni los países más poderosos se han salvado del fenómeno de la pandemia y eso nos trae como reflexión y beneficio el ser más conscientes que estamos en un ecosistema complejo y que somos parte de él no somos quien domina”

A pregunta expresa por El Sol de León sobre el papel de las estrategias de comunicación gubernamentales y es algunas personas no creen en coronavirus, Delgado comentó que “tiene que ver con un asunto mediático, al haber tanta sobreexposición del tema, la gente la empieza a relativizar, tenemos mucha violencia en el estado y la relativiza porque pasa todos los días y ya no sorprende, igual pasó con la pandemia, al principio hubo un manejo ejemplar por parte de la población y en últimas fechas ha sido un rebote de fastidio de sobre exposición sobre el tema”.

Falta de estrategias de comunicación más certeras

Al ser tan incisivo y por falta de información más consistente, la gente empieza a dudar de las cosas” dijo al teléfono Efraín Delgado.

El comentar que la falta de información consistente, el investigador comentó que “las autoridades tendrían que utilizar por otro tipo de estrategias de comunicación como a la mejor un reporte al día, o campañas de reforzamiento de dicha información, el asunto es que entre se ha politizado, hablando de Subsecretario López Gatell, llega un momento en el que ya lo escuchamos todo el día y llega a ser como cansino, a sobre exponer la información porque dice la gente es lo mismo a pesar de que los datos sí cambian, la información se tendría que ampliar de otra manera”.

Acerca de las campañas federales, estatales y municipales de comunicación comentó el profesor que “yo creo que no están articuladas en todos los sentidos, pero hay una muy importante a destacar que se ha hecho nacional, la labor de académicos y especialistas como el caso del doctor Alejandro Macías que se ha convertido en influencer en redes desde hace mucho tiempo con argumentación médica y científica, ambas, de cómo es el comportamiento, y creo que las autoridades, municipales, como estatales, han tomado este tipo de información que las ha generado de manera personal y ética”.

León se adaptará

Grandes eventos en todo el mundo han sido pospuestos o cancelados y León cuenta con varios eventos a nivel internacional, Efraín Delgado resaltó que “a mí me parece muy delicado porque puede cambiar la actividad económica de la ciudad, de 20 años para acá la vocación de ciudad de servicios estaba muy consolidada con ferias, exposiciones, convenciones, congresos, la creación del poliforum, etc. Eso se ve lejos de que pueda regresar a como estaba hasta el año pasado, la Feria de León que es la más importante del país, estamos hablando de reconfiguración de ciudad muy importante y que no sabemos realmente cómo ciudad a donde nos va a llevar la actividad económica radica mucho de cómo siga manejando la pandemia, lo más deseable es que hubiera un medicamento, una vacuna en el mediano plazo para que se pudiera regresar a la normalidad como la conocíamos antes de esto”.

El investigador en ciencias sociales observa pese a la pandemia un panorama de crecimiento y oportunidades para León “el asunto positivo es que hay instancias como las asociaciones civiles que están hablando de hospitalidad y turismo en la ciudad y se están certificando a nivel internacional para cubrir con los estándares de higiene, lo cual nos puede poner al mismo tiempo como punta de lanza y ganándole a ciudades con un rango más importante que León, es decir en lado positivo hay un nivel de oportunidad muy grande porque los leoneses siempre estamos como dispuestos”.

“Es una ciudad que siempre ha tenido carencias, de agua, ha sido muy mono industrial tratado de cambiar estamos listos para los cambios” dijo para la OEM de León Efraín Delgado docente de La Universidad De La Salle Bajío.