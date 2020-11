La música, expresión de libertad y detector de talentos

León, Guanajuato.- En tiempos de incertidumbre global por la contingencia sanitaria de la Covid-19 los niños enfrentan un panorama adverso y la enseñanza, la educación musical resultan para ellos una herramienta de expresión para sus emociones y demostrar su talento, dentro de la Escuela de Música de León (EML), la Orquesta Infantil les hace sentir como un todo, como una segunda familia.

El Sol de León entrevistó a dos pequeños artistas de la Escuela de Música de León, quienes como sus compañeros se sienten dentro de un conjunto para expresar la belleza de las notas musicales.

Ivana Campos ingresó a la EML a los 8 años; estudia segundo de secundaria y viene de la colonia Bugambilias, a sus trece años toca el piano, instrumento que le ha fascinado por su melodía y delicadeza “es un instrumento muy bonito y su sonido es muy agradable”, dijo Ivana en la entrevista.

A ella le influenciaron tocar el piano sus abuelos y su padre, quienes fueron, además de su madre, el factor clave para expresarse mediante la música pues le sirve como una forma de plasmar sus sentimientos, “ahora soy más expresiva con mis emociones y soy más libre”, dijo.

Como todo los niños, tienen un sueño; astronautas, bomberos, doctores, constructores, rock stars, el sueño de Ivana es ser una gran intérprete y mostrar su talento en el escenario, “quisiera ser reconocida a nivel mundial como concertista de piano y como cantante porque puedo expresar mis sentimiento de sé esa forma”.

Ivana Campos ingresó a la EML a los 8 años; estudia segundo de secundaria y viene de la colonia Bugambilias. pic.twitter.com/2WCGLdCnoR — Noticias Vespertinas (@noticiasvesp) September 14, 2020

La música tiene un efecto especial en esta pequeña, cuando sus dedos tocan el teclado de ella emerge un sentimiento de felicidad “cuando toco; me hace sentir muy feliz, siento alegría a través de ese instrumento”, indicó la pequeña talentosa.

“Me he vuelto más disciplinada en la parte de la escuela, como tengo más responsabilidades en la escuela de música y en escuela normal me he vuelto más responsable al hacer mis tareas y no dejar nada pendiente”, nos contó Ivana que el aprender música le ha hecho poner más atención a sus estudios sin dejar de lado su pasión por incluso escuchar a autores como Bach o Beethoven.

Una meta próxima a alcanzar para Ivana es formar parte de la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes (OSPIR), “quiero avanzar poco a poco e ir viendo para avanzar a la OSPIR y a cuando esté más grande”.

Ivana contó que sus padres, Alberto Campos y Liliana Romero, le inspiran a seguir, quienes le han demostrado su amor a través de la música y su madre que la ayudó a formar parte de la Escuela de Música de León.

“Para mí la música es una manera de expresarme, de que si estás triste, te puedes expresar a través de la música, también es una manera de acercarte”.

La Orquesta Infantil una segunda familia

La Orquesta Infantil es un segundo hogar, en el que dentro se encuentra otro núcleo familiar, así lo contó Ivana, “para mí es como una segunda familia, para mí no es importante que instrumento toquen o si no lo tocan, sino cómo son, a la manera de cómo son ellos”, contó.

La influencia de los maestros

Eduardo Acosta y Magaly Vázquez son la inspiración para Ivana pues a través de ellos se infunde el amor por la enseñanza y practicar día a día para ser mejores a todos sus alumnos “mi profesor me influye, y es muy buen profesor, a seguir tocando el piano, me influye a seguir tocando ese instrumento por cómo da las clases”.

Otra fuerza de Ivana es tocar dos piezas que le han mostrado la belleza de la música y sueña con un día interpretar el tercer movimiento de Claro de Luna de Claude Debussy y Fantasía Impromptu de Frédéric Chopin.

“Es muy carismática, tiene una personalidad increíble; ir me hace seguir ese instrumento que adoro y ella me hace sentir feliz” dijo Ivana sobre la docente Magaly quien la dirige en la Orquesta Infantil.

Brian Alexander

A Brian le conquistó también el piano y en la Orquesta las percusiones como Xilófono, la Tarola y el Triángulo.

Tiene dieciséis pero aprendió música desde los nueve años y nos contó de su primer encuentro con la enseñanza musical, “empezó un día que estaba pasando por el centro y vi una guitarra y le dije a mi madre quiero la guitarra y me dijo ah bueno y luego fui a clases y le agarré cierto gusto especial a la música”.

A Alexander le enamoró el sonido del órgano cuando asistía a misa, dice que esa parte de su vida fue esencial para reafirmar su gusto del aprendizaje por la música, “me encantaba cuando iba a las misas y el órgano en especial, me impresionaba cómo se escuchaba en la toda la Iglesia el instrumento que sonaba de fondo”, indicó.

Brian Alexander nos plática que significa para él la música. pic.twitter.com/ItzatSsOOe — Noticias Vespertinas (@noticiasvesp) September 14, 2020

Brian tiene una personalidad introvertida y el aprender a tocar le ha hecho sacar mediante la melodía y la armonía de los instrumentos, lo hace sin miedos, “siempre he sido muy reservado, con la música es cómo lo único con lo que he podido expresarme sin miedo, no es como que sea un cambio sino que me da una tranquilidad al tocar y cierta forma de amor que no sé cómo expresar, sino que me da una especie de amor al escuchar los violines, me encanta escucharlos”, contó.

Para Brian el compositor que más le ha gustado es Johann Sebastian Bach “me gusta escuchar sus piezas, a Bach por su seguridad y simplemente me encanta” dijo el adolescente.

Contó que cuando se siente abrumado, eso lo expresa con sus instrumentos, “cómo me siento agobiado me encanta improvisar en el piano y poder expresar cierta forma de agobio”.

Su profesor Guillermo Pantoja es su inspiración, “me da una motivación cuando habla, su forma de expresarse es muy motivadora” dijo el adolescente de 16 años.

La Orquesta Infantil como un todo

Alexander comentó que él dentro de la Orquesta Infantil se siente parte de un todo y que todos en la orquesta son importantes“ si falta algo, no suena bien, si faltaran los violines no sonaría ni cerca de lo que debería ser, en la orquesta de cierta forma perfecto y a la vez imperfecto si por ejemplo, ninguna pieza es perfecta siempre le va a faltar algo o le va a faltar algo”.

Alexander nos contó que para él la escuela es importante como lo es la Escuela de Música de León pues a las dos pone su empeño “no voy a progresar sin una cosa o en la otra”.