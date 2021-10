Intervienen fachada del taller de Aceves Navarro

En el marco del aniversario 90 del nacimiento del artista Gilberto Aceves Navarro (24 de septiembre), la fundación que lleva su nombre lanzó el proyecto de intervenciones "Ya no estoy aquí", que a la vez hace un homenaje al taller-estudio del pintor y escultor que hizo de escuela para decenas de alumnos de las artes.

Del 1 de octubre al 11 de diciembre, la fachada del taller, ubicado en el número 327 de la calle Monterrey en la colonia Roma, será intervenida en seis ocasiones, dos veces por mes, por artistas de diferentes técnicas seleccionados previamente bajo el único requisito de que hayan sido alumnos del taller y el maestro Aceves Navarro en algún momento de los más de 40 años en que estuvo activo.

El proceso de producción de los murales e intervenciones artísticas se transmitirá en vivo por las redes sociales de la fundación y se podrán visitar de manera presencial; además la entrevistas y testimonios se integrarán al documental sobre el pintor fallecido el 20 de octubre de 2019 que prepara su hijo, Juan Aceves.

Entre los artistas participantes se encuentran Perla Krauze, Magali Lara, Gabriel Macotela, Manuel Marín, José Miguel González Casanova, Sergio Hernández, entre otros.

“Aquí en estos cuartos apretados de cuadros y desorden he trabajado mi pintura, ¿debía decir en mi aventura?, durante muchas veces día y noche; en ocasiones, estos cuartos han sido refugio de toda clase de modos vitales (hablo de mis tristezas y de mis miedo, de mis ilusiones, etc). Aquí también ha llegado a establecerse temporalmente algunos alumnos-amigos mío que por alguna razón me buscan”, declaró Aceves Navarro en 1980.

A decir de Juan Aceves el taller es convirtió en un espacio cultural de encuentro, pluralidad, exploración creativa, crecimiento artístico y humano, crítica y compromiso con el arte, la cultura y la sociedad. “De él salieron numerosas generaciones de jóvenes artistas, quienes ahora definen el panorama creativo de México”, apuntó en la invitación del encuentro.