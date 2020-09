Enmarca Teatro Juárez debut en México de obra del dramaturgo Jean-Luc Lagarce

El Teatro Juárez presentará este fin de semana una obra teatral francesa llamada “Historia de amor” puesta en escena del dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce que se representará por primera vez en México.

La obra de Jean-Luc Lagarce que se presentará por primera vez en México sobre el emblemático escenario del Teatro Juárez, tendrá dos funciones este Sábado 26 de septiembre a las 19:00 horas y el Domingo 27, 12:00 horas.

Historia de amor últimos capítulos fue prestada en rueda de prensa virtual y en ella participaron la actriz Francesca Guillén y el actor guanajuatenses David Eudave, en el montaje de la obra también participa el actor Jorge Núñez.

David Eudave compartió acerca de lo que tratará Historia de amor “la trama gira alrededor de la relación de tres personajes, que no tienen nombre propio, el primer hombre, el segundo hombre y una mujer, el inició su relación, el punto en que se separaron, los tres reconstruyen la historia dando cada uno su versión y hay que decir que todo parte del primer hombre, que es un escritor que en ese momento está intentando escribir esa historia” dijo el actor.

A su parte la actriz Francesa Guillén comentó sobre la historia creada por Jean Luc Lagarce que es “ese intento continuo es parte de la trama, la necesidad de contar la historia y no concretar el hecho de contar la historia, es casi un juego extraño de posibilidades que no llegan a donde uno creería que van a llegar, que sin embargo sí te cuentan la historia, sí te cuentan la historia de estos tres personajes tratando de alzar la voz cada uno contando su versión, es un texto inteligentísimo, dicen que Lagarce es parte de este género posta drama, es muy interesante que ese hombre que no intentó inventar ese post drama, enfiló su texto parece una especie de catarsis simultánea que vienen a decir lo mismo y al mismo tiempo cada uno tiene su monólogo legible continuamente, es un monólogo a tres voces”.

Eudave añadió sobre la trama de los tres personajes que “cuando se encontraron, cuando se separaron y cuando se recontaron, en donde está ocurriendo la historia es en ese presente y lo que más nos interesa ver son esas tensiones que se generan entre ellos, donde se combina el amor, el rencor, los malos entendidos, pero también el cariño permanece”.