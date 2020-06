Aloe Blacc lanza "I Do" en español

El cantante, compositor y productor y activista Aloe Blacc lanzó en versión en español su canción "I Do" tema en el que expresa y confirma su amor por su esposa, Maya Jupiter, compositora y rapera de origen mexicano, el tema vio la luz el Día del Amor y la Amistad, desde entonces la canción ha acumulado más de 5 millones de reproducciones.

Aloe Blacc, nacido de inmigrantes panameños que se establecieron en California, creció entre los estilos musicales de salsa, merengue y cumbia, esta conexión es evidente en la versión en español de "I Do".

⬇️Da clic aquí⬇️

Cultura La Red de Museos promueve contenidos culturales en línea

El intérprete recientemente compartió un remix dance de "I Do" creado con la productora ganadora del GRAMMY y DJ Tracy Young, conocida por su trabajo con Madonna, Beyoncé, Lady Gaga y muchos más.





Aloe formó parte de un “Town Hall virtual” con Okayplayer este 3 de junio, en este evento se discutió la crisis actual de Covid-19 y cómo está afectando a las comunidades negras, latinas, a las personas sin hogar y más. En este foro también participarán Common, Jesse Williams, Talib Kweli y más.

A principios de esta primavera, Aloe se unió a Right to the City Alliance, organismo conformado por más de 80 asociaciones dedicadas a la justicia ambiental, racial, económica y de vivienda, para lanzar una serie de conciertos en línea titulados #CancelRent Fest.