Y su ausencia se nota en la Universidad de La Salle Bajío... Un día sin nosotras

En la Universidad de La Salle Bajío se siente una atmósfera distinta, el escenario universitario lasallista ha cambiado pues no se observan mujeres en los pasillos de las facultades, en los salones donde suelen tomar sus materias; las cafeterías en donde hasta este día solían revisar tareas o platicar con compañeras y amigas yacen solitarias, incluso son atendidas por hombres.

Los pasillos de la Facultad de Comunicación yacen solitarios, ya no se escuchó una voz femenina, estudiantes que jugaban entre amigas, que sonreían en grupo, que platicaban sus pendientes, las fiestas del fin de semana, los exámenes, los deberes, etc, etc, hoy no se escuchan por el paro nacional de este 9 de marzo “Un día sin nosotras”, “El nueve ninguna se mueve”.

La Universidad de la Salle Bajío no es la misma sin la alegría de las estudiantes, en cambio han dejado a los hombres, les han dejado solos, con una enorme reflexión para llevarse a sus casas y es que la ausencia de ellas se siente en los pasillos, en los jardines, en las aulas, hasta en las tortas de Don Richard.

Sobre el Pasillo de MiMuseo Universitario se encuentran cruces en colores rosas con los nombre de Abril, Michel, Fátima y otras pequeñas con la leyenda “Ni una menos”, en la ausencia han dejado lazos y “post-it” y sobre un muro en color azul las fotografías de aquellas mujeres a quienes les ha sido despojada de la vida.

Los estudiantes pasan por el lugar leen los post-it con mensajes en contra del acoso y cartulinas con mensajes como “Lo unido permanece… Al igual que la misoginia, la violencia y la impunidad”, “Cuentas conmigo si te sientes sola... También soy mujer”, “Un día sin felinas no es un día”.