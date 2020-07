Raúl Treviño Alcántara toma protesta de la Mesa Directiva 2020-2021 de Club Rotario de León

Los miembros del Club Rotario de León A.C. celebraron la Toma de Protesta de la Mesa Directiva 2020-2021, en la que el Presidente Electo Raúl Treviño Alcántara, tomó el cargo ante los rotarios, la ceremonia que se realizó de manera virtual y presencial y con las medidas sanitarias.

El Club Rotario Internacional reconoció a José Luis Díaz Del Castillo Lie por cumplir 50 años como integrante del Club Rotario de León, reconocimiento que se le otorgó de manera virtual por el Presidente entrante Raúl Treviño Alcántara.

Raúl Treviño Alcántara compartió unas palabras con sus compañeros rotarios “tenemos once años de formar parte de Rotary International, todos los días me he levantado pensando en la amistad y el servicio de ser rotario, es para mí y mi familia hoy un estilo de vida y una forma de agradecer a Dios lo bondadoso que ha sido con nosotros, gracias a todos y cada uno de ustedes quienes están presentes y quienes virtualmente de corazón forman parte de esta ceremonia de cambio de Mesa Directiva”.

“Gracias a todos por su confianza y amistad, gracias José Luis por tu entrega, tu pasión y por tu trabajo, el trabajo que hiciste durante este año , me hiciste el favor de participar contigo, sin duda tu ejemplo nos dará la fuerza de continuar con toda esta gran labor, gracias Lily por tu entrega” compartió Raúl Treviño Alcántara.

“Este año rotario trabajaremos en consolidar los eventos y adecuarlos a las nuevas normas y formas sanitarias que el presente nos obliga ya estamos trabajando en el Festival de la Paella y el Baile del Cotillón” comentó Treviño a los miembros del Club Rotario de León.

Los nuevos miembros de la Mesa Directiva del Club Rotario de León 2020-2021 son: como Presidente Electo Raúl Treviño Alcántara, como Vicepresidente Javier Medina Rodríguez, el Secretario Marco Antonio Martínez Cuahonte y como Tesorero Orlando Muciño Noriega. La ceremonia tuvo el honor de contar con la presencia a distancia del Gobernador de Distrito Mario Vargas Martínez.