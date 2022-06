Kalimba ha sufrido discriminación en el medio, declaró en el podcast “Pinky Promise”

León, Guanajuato.- Durante su participación en el podcast “Pinky Promise”, Kalimba fue cuestionado sobre si sufrido discriminación a lo largo de carrera.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En la sección de “Pinky shot”, la conductora Karla Díaz, también integrante de JNS, le dio a escoger un pregunta, misma que fue leída por el cantante.

“¿Alguna vez has sufrido algún tipo de discriminación en tu carrera? He tenido la bendición de estar en grandes proyectos, de ser una figura reconocida a nivel nacional y sin embargo, casi nunca tengo patrocinios, casi nunca hay marcas o cosas que me siguen”, respondió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pinky Promise (@pinkypromisetv)

El también integrante de la gira de aniversario de OV7, contó que en 2013, su manager le dijo que no tenía este tipo de acercamientos por su raza, pues aunque lo proponían para varias campañas, las marcabas contestaban que no estaban interesadas.

“No tiene tanto que ver con el hecho de que sean racistas, tiene que ver con el hecho de que el público necesita identificarse con la figura que están viendo, por eso ponen a cierta familia en alguna marca, por eso ponen a un personaje con cierta ropa para que te identifiques”, explicó Kalimba, quien también forma parte del elenco de “90 Pops Tour”.

Agregó que en su caso, siendo un “negro que hacía funk”, que se viste de colores y de forma extravagante, no hay mucha población mexicana que se pueda sentir identificada con él y por esta razón no hay interés de las marcas.

Revela también que no disfrutaba cantar

En este mismo canal de YouTube, Kalimba contó que descubrió hace dos discos que se quería dedicar a cantar.

“Toda la vida tuve una infatuación constante con mi padre en el escenario. La verdad es que mi papá dejaba a la gente muy sorprendida, era muy talentoso, muy carismático, dominaba el escenario, era muy disciplinado”, dijo durante la entrevista.

El intérprete de “Tocando fondo”, admiraba mucho a su patriarca y quería ser como él, pero fue hasta su cuarto disco como solista y además como artista independiente que lo supo.

“Me salí de la disquera porque me sentía muy inquieto, era como tengo ganas de probar otros géneros, otras canciones, otras cosas, que no sea balada pop, que no todo me tengan que decir, qué hacer. Siempre desde niño hasta la fecha ha habido un manager que dice que tengo qué hacer y en qué momento voy a tener la libertad de experimentar”, relató.

Pero ser independiente trajo mucho estrés a su vida por todo lo que esto implicaba hasta llegar al punto en el que no quería saber más de la música.

“Esos años que la gente cree que dejé de cantar, en realidad seguía haciendo shows, pero no hacía prensa, no hacía entrevistas, no me gusta mentir y no quería justo sentarme a que me dijeran cuéntanos de tu canción y yo decirle pues la verdad no la quiero cantar, no estoy tan feliz”.

Sin embargo, señaló que es algo normal que los artistas entren en esa duda humana, pero cuando creyó que ya no quería hacer nada más, se dio cuenta que es algo que ama profundamente y que ya no lo hace como antes por seguir a su padre, sino porque ama lo que hace.